پیروزی تیم فوتبال امید صبای قم برابر مس کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته چهاردهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال امیدهای کشور صبای قم میزبان تیم امید مس کرمان بود که این دیدار به سود صبا به پایان رسید تا نماینده قم نخستین پیروزی خود در نیم فصل دوم را جشن بگیرد.

در این مسابقه که عصر چهارشنبه در ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار شد تیم صبای قم توانست ۲ بر یک حریف خود را شکست دهد و پس از ۲ شکست پی در پی برابر تیم‌های سپاهان اصفهان و نفت اهواز، سرانجام در نیم فصل دوم پیروز از میدان خارج شود.

در نیمه نخست این دیدار بازی متعادلی را شاهد بودیم و تیم مس ۲ موقعیت خطرناک روی دروازه صبا ایجاد کرد که با بی دقتی بازیکنان مس و هوشیاری دروازه بان صبا به هدر رفت.

در جریان بازی و روی یک توپ بلند علیرضا آرتا مدافع میانی مس و امید ارجمند مهاجم صبا برخورد شدیدی از ناحیه سر با یکدیگر داشتند که موجب شکستن سر هر دو بازیکن شد تا این دو بازیکن با سر بانداژ شده به ادامه بازی بپردازند.

در پایان نیمه اول ماشین گل زنی صبا به کار افتاد و در دقیقه ۴۲ روی ارسال خطرناک امیر حسین جدی روی دروازه مس توپ به رضا شکری رسید و او با یک ضربه مطمئن دروازه مس را فروریخت تا نیمه اول با برتری یک گله صبا به پایان برسد.

با آغاز نیمه دوم تلاش بازیکنان مس دو چندان شد و این تیم کرمانی حملاتی را روی دروازه صبا ترتیب داد که با درخشش دروازه بان صبا این موقعیت‌ها یکی پس از دیگری دفع شد.

در دقایق پایانی نیمه دوم باز هم رضا شکری بود که روی شوت بلوکه شده محمد قاسمی برای دومین بار تور دروازه مس را به لرزه در آورد اما در دقیقه ۹۵ این دیدار بازیکن مس کرمان با فرار از تله آفساید در موقعیت تک به تک با دروازه بان صبا توپ را به گوشه دروازه فرستاد تا تک گل مس در دقایق تلف شده نیمه دوم به ثمر برسد.

ستاره صبا در این دیدار رضا شکری بود که با پشت سر گذاشتن محرومیت خود بازگشت فوق العاده ای را به ترکیب صبا داشت و با به ثمر رساندن ۲ گل به ناکامی‌های صبا در هفته‌های اخیر پایان داد.

صبا با این برد ۲۰ امتیازی شد و به وضعیت خود در جدول رده بندی رقابت‌ها سر و سامان بخشید اما صبا در هفته پانزدهم رقابت‌ها باید در دیداری خارج از خانه در ارومیه به مصاف تیم هفت ستاره این شهر برود که با ۷ امتیاز در قعر جدول لیگ برتر امید کشور جای دارد.