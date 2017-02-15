روحانی وارد کویت شد/ استقبال رسمی امیر کویت از رئیس جمهور ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس جمهور به دعوت رسمی امیر کویت، شامگاه چهارشنبه وارد این کشور شد و در فرودگاه بین المللی کویت از سوی شیخ صباح احمد جابر الصباح امیر کویت مورد استقبال رسمی قرار گرفت.

در مراسم استقبال رسمی علاوه بر امیر کویت، ولیعهد، نخست وزیر، همه وزرای کابینه دولت و جمع دیگری از مقامات ارشد در فرودگاه حضور یافته و در مراسم استقبال رسمی شرکت کردند.

در مراسم استقبال رسمی سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و کویت نواخته شد و اعضای هیأت‌های عالی‌رتبه دو کشور به دکتر روحانی و امیر کویت معرفی شدند.

قرار است رییس جمهور کشورمان با همراهی امیرکویت در محل اقامت حضور یافته و پس از دیدار و گفتگو با جمعی از مقامات ارشد کویت با امیر این کشور نیز در کاخ امیری دیدار کند.