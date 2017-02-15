افزایش هزینه های نظامی اعضای ناتو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر دفاع انگلیس از کشورهای عضو ناتو خواست تا هزینه بیشتری برای افزایش توانمندی این پیمان نظامی بپردازند.

«مایکل فالون» روز چهارشنبه با مطرح کردن این سخنان خواستار تشکیل ساختاری جدید برای تقویت قابلیت مبارزه مدرن با چالش های پیش روی اعضای این پیمان شد.

«فالون» در نخستین دیدار رسمی با همتای جدید آمریکایی خود، «جمیز ماتیس» که در چارچوب جلسه وزاری ناتو برگزار شد، گفت: ناتو برای بیش از نیم قرن حافظ امنیت متقابل (بین اعضا) بوده است. اکنون بریتانیا شرکای خود را فرا می خواند تا قدمی رو به جلو برداشته و بار هزینه ها (ناتو) را با یکدیگر تقسیم کرده و اجازه دهند تا (ناتو) در مواجهه با تهدیدات جدید از قبیل سایبری و تروریسم، چابک تر عمل کند.

وی همچنین در این دیدار بر لزوم پایبندی به تعهدات عملیاتی و سرمایه گذاری در قالب ساختاری جدید تاکید کرد.