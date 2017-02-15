بارش ۱۹۹ میلیمتری باران در عسلویه/ خسارت خاصی وارد نشد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری چهارشنبه‌شب در نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان عسلویه اظهار داشت: از ابتدای فعالیت سامانه بارشی که از ابتدای هفته در این شهرستان فعال شده است، تا ساعت ۱۸ امروز ۱۹۹ میلیمتر باران در شهرستان عسلویه باریده است.

وی اضافه کرد: در برخی از نقاط که خسارات و آسیب‌هایی وارد شده بود، نسبت به جبران این خسارت‌ها اقدام شد تا در آینده شاهد مشکلات کمتری باشیم.

فرماندار عسلویه ادامه داد: نیروهای امدادی در حالت آماده‌باش هستند تا در صورت نیاز وارد عمل شوند و به کمک مردم بیایند.

وی افزود: از همه مردم می‌خواهیم که از تجمع در کنار پل‌ها و آبراه‌ها پرهیز کنند و اجازه دهند تا نیروهای امدادی و عملیاتی فعلیت خود را انجام دهند.

نادری بیان کرد: تاکنون خسارات آنچنانی بر اثر این بارندگی‌ها وارد نشده است.