بارش ۱۹۹ میلیمتری باران در عسلویه/ خسارت خاصی وارد نشد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری چهارشنبهشب در نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان عسلویه اظهار داشت: از ابتدای فعالیت سامانه بارشی که از ابتدای هفته در این شهرستان فعال شده است، تا ساعت ۱۸ امروز ۱۹۹ میلیمتر باران در شهرستان عسلویه باریده است.
وی اضافه کرد: در برخی از نقاط که خسارات و آسیبهایی وارد شده بود، نسبت به جبران این خسارتها اقدام شد تا در آینده شاهد مشکلات کمتری باشیم.
فرماندار عسلویه ادامه داد: نیروهای امدادی در حالت آمادهباش هستند تا در صورت نیاز وارد عمل شوند و به کمک مردم بیایند.
وی افزود: از همه مردم میخواهیم که از تجمع در کنار پلها و آبراهها پرهیز کنند و اجازه دهند تا نیروهای امدادی و عملیاتی فعلیت خود را انجام دهند.
نادری بیان کرد: تاکنون خسارات آنچنانی بر اثر این بارندگیها وارد نشده است.
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