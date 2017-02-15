بازدید۳۰نفر از فعالان گردشگری کشور از دره راگه و خانه حاج آقا علی

حسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۳۰ نفر از فعالان و دست اندرکارن گردشگری کشور امروز از جاذبه های گردشگری شهرستان از جمله دره راگه و خانه حاج آقا علی رفسنجان برزگترین خانه خشتی جهان بازدید کردند.

وی افزود: قرار است این افراد زمینه برای ورود و جذب گردشگران را در قالب پکیجی که برای رفسنجان تهیه می کنند فراهم کنند.

وی با بیان اینکه هفته گذشته ۱۷ گردشگر تایلندی از دره راگه رفسنجان بازدید کردند، تصریح کرد: سال آینده افق بسیار خوبی را برای جذب گردشگران داخلی و خارجی در رفسنجان خواهیم داشت.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رفسنجان خاطرنشان کرد: با فراهم شدن زیرساختهای لازم در شهرستان از جمله آماده شدن هتل اقامتی در خانه حاج آقا علی و هتل پاریز تا یکی دو ماه آینده، زمینه برای جذب و اقامت بیشتر گردشگران داخلی و خارجی در رفسنجان بیش از پیش فراهم خواهد شد.