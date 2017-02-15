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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۲۷

اولاند خواستار افزایش تدابیر امنیتی سایبری انتخابات فرانسه شد

اولاند خواستار افزایش تدابیر امنیتی سایبری انتخابات فرانسه شد

رئیس جمهوری فرانسه خواستار بررسی مسائل امنیتی در حوزه های مختلف از جمله امنیت سایبری انتخابات در جلسه هفته آینده شورای امنیت هیئت دولت این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «فرانسوآ اولاند»، رئیس جمهوری فرانسه با صدور بیانیه ای خواستار قرار داده شدن بررسی امنیت سایبری انتخابات پیش روی این کشور در دستور کار جلسه هفته آینده  شورای امنیت هیئت دولت شد.

در این بیانیه آمده است: رئیس جمهور خواستار ارائه برخی مشاهدات و اقدامات حفاظتی از جمله در حوزه سایبری کمپین انتخاباتی به وی شد.

گفتنی است انتخابات ریاست جمهوری فرانسه قرار است ۲۳ آوریل سال جاری میلادی برگزار شود.

«امانوئل مارکون» از نامزدهای پیشتاز رقابت های انتخاباتی فرانسه این هفته مدعی شد که وی قربانی حملات سایبری و رسانه ای روسیه شده تا از این طریق به پیروزی رقیب وی در انتخابات که مورد حمایت مسکو است بپردازد. ادعایی که کرملین به شدن آن را تکذیب کرد.

کد مطلب 3908586

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