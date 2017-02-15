رحلت آیت الله هاشمی به صورت طبیعی اتفاق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی رجایی چهارشنبه در آیین بزرگداشت چهلمین روز درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در مسجد الرسول (ص) ارومیه اظهارداشت: اگر استخر هم می رفتند، به تجویز پزشک بود، از آن استخر خیلی از مقامات کشوری استفاده کرده و می کنند.

وی با بیان اینکه عده ای از آیت الله هاشمی رفسنجانی چهره ای اشرافی می ساختند اما ساده زیستی ایشان بعد از رحلت اش مشخص شد افزود: آقای هاشمی، شخصیتی مثل همه مردم داشت ایشان بارها گفت که من یک روستا زاده ام.

رجایی با بیان اینکه از ویژگی های آیت الله ها واقع گرایی بود، در دوران جنگ و نظر ایشان بر پایان جنگ نیز همین واقع گرایی حاکم بود گفت:آیت الله در سال ۱۳۲۷ ودر سنین کم، هزار بیت عربی حفظ بود، شاید همین الان در حوزه، کمتر چنین آدمی پیدا شود که در همان نوجوانی، از امتحان علمی آیت الله بروجردی سربلند بیرون آمد.

مشاور آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت:همان آقایی که به آیت الله هاشمی تهمت زد، در برابر انحرافات دولت خود سکوت کرد و دور متخلفین دولتش خط قرمز کشید تا قوه قضاییه نتواند به پرونده آنها رسیدگی کند.

رجایی عنوان کرد: آیت الله هاشمی، بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید گفت، حالا با خیال راحت می میرم. او با حمایت از دولت تدبیر و امید یک مانع را از سر راه انقلاب برداشت.

وی با اشاره به اینکه آیت الله هاشمی، آن آقا که حتی نمی خواهم اسمش را ببرم را خوب شناخته بود ادامه داد: خط قرمز آن آقا، بقایی و رحیمی بود. خط قرمز آیت الله هاشمی، رهبری معظم انقلاب بود.

مشاور آیت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به اینکه خدمات بی نظیر ایشان به کشور و نظام غیر قابل کتمان است اضافه کرد: برجام یکی از خدمات ایشان به مردم ایران بود. ایشان بود که از آقای روحانی در مسیر تحقق برجام حمایت قاطع کرد.

وی افزود: متروی تهران، در زمان ریاست مجلس آیت الله هاشمی آغاز شد، در دولت مخالفان زیادی دراین باره وجود داشت، از مجلس به جلسه هیئت دولت رفت و نظر مخالفان را جلب کرد.

رجایی با اشاره به اینکه آن زمان برخی از بزرگان می گفتند، مترو یک کالای لوکس است و یا اینکه می گفتند، خاک مترو را کجا بریزیم؟ گفت: اوایل انقلاب می‌گفتیم، ایران پر از بهشتی (آیت الله بهشتی) است اما واقعیت این نیست. جای خالی آیت الله هاشمی نیز به این زودی ها پر نمی شود.

چهلمین روز درگذشت آیت الله هاشمی عصر چهارشنبه با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی در مسجد الرسول (ص) ارومیه برگزار شد.