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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۴۳

رئیس پلیس‌راه اردبیل به مهر خبر داد؛

سقوط بهمن در جاده اردبیل - سرچم/بهمن تلفات جانی نداشت

سقوط بهمن در جاده اردبیل - سرچم/بهمن تلفات جانی نداشت

اردبیل – رئیس پلیس‌راه استان اردبیل از سقوط بهمن در کیلومتر ۱۳۰ جاده اردبیل - سرچم بعد از تونل ۱۲ به سمت میانه خبر داد.

حجت فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طول این بهمن ۱۰۰ متر و عرض آن ۱۵ متر محاسبه شده است.

وی افزود: به مدت یک ساعت به دلیل ریزش بهمن از تردد خودروها ممانعت شد و تنها در یک ساعت به همت راهداران، نیروهای پلیس‌راه و نیروهای امدادی جاده پاکسازی شد.

رئیس پلیس‌راه استان با تأکید به اینکه هیچ تلفات جانی و مالی در سقوط بهمن حادث نشده است، اضافه کرد: با مدیریت به هنگام وضعیت تردد به حالت عادی بازگشته و در حال حاضر مشکلی برای تردد خودروها وجود ندارد.

به گفته فتاحی در حال حاضر در تمامی محورهای مواصلاتی استان بارش برف مشاهده می‌شود و در برخی محورها کولاک برف استفاده از زنجیر چرخ را ضروری ساخته است.

وی تأکید کرد: در سه راهی صحرا- مشگین شهر، محور اسالم، بودالالو و محور گرمی- اردبیل بارش برف همراه با کولاک است و انتظار می‌رود رانندگان در این محورها با رعایت سرعت مطمئنه تردد کنند.

رئیس پلیس‌راه استان متذکر شد: در وضعیت فعلی نیروهای راهداری و پلیس‌راه در جاده‌های استان در حالت آماده‌باش هستند و هیچ محور مواصلاتی مسدود نیست.

کد مطلب 3908598
محمد میرزایی ناطق

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