آیت الله رفسنجانی همواره در مسیر پیشرفت و سازندگی ایران کوشا بود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کواکبیان شامگاه چهارشنبه در آیین بزرگداشت اربعین ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی به میزبانی تالار هلال احمر سمنان با بیان اینکه این عالم مجاهد همواره برای سرافرازی ایران تلاش می کرد، ابراز داشت: آیت الله هاشمی در دوران ریاست جمهوری اقدامات زیر بنایی در کشور بنیان نهاد که اکنون بسیاری از طرح های بزرگ کشور با نام ایشان گره خورده است که نشان می دهد وی در راستای بالندگی و توسعه ایران گام برمی داشت.

وی افزود: آیت الله رفسنجانی اسلام را با همه وجود باور داشت و همواره در تلاش بود که محور فعالیت ها بر پایه اسلام و محوریت دینی حرکت کند و همین شاخصه باعث شد که نقش خود را در طی دوران خدمت به درستی ایفا کند.

نماینده مردم تهران، ری شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نه تنها در دوران قبل از انقلاب بلکه در شکل گیری انقلاب و پس از آن نیز نقش بسیار اثرگذار در تحولات ایران ایفا کرد، ابراز داشت: باید جایگاه افراد را در فراز و نشیب ها شناخت که در این بین باید گفت که وی یکی از اثرگذارترین افراد برای پیشبرد اهداف انقلاب محسوب می شود لذا باید تا زمانی نهضت انقلاب زنده است نام و یاد هاشمی زنده بماند چراکه وی متعلق به همه مردم است.

کواکبیان در ادامه تصریح کرد: آیت الله هاشمی رفسنجانی همواره در راستای رفع مشکلات اقتصادی، گرانی و رکود تاکید داشت که نشان می دهد وی اسلام را به نحوی که برای مردم راهگشا باشد طلب می گیرد و بر این گام استوار بود.

وی افزود: آیت الله رفسنجانی شخصیت علمی بود که بنیان گذار انقلاب در اجرای امور به دیدگاه وی اعتماد داشت چرا که می دانست ایران نامی است که باید در عرصه بین الملل بدرخشد و بر همین اساس سرنوشت امیرکبیر را به رشته تحریر درآورد تا پرچم ایران و ایرانی در قله های سرافرازی قد علم کند و امروز به جرات می توان گفت هاشمی تاثیرگذارترین چهره در انقلاب اسلامی است.