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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۲۲:۳۲

در پی وقوع کولاک؛

محورهای ارومیه– سلماس و سلماس– خوی مسدود شد

محورهای ارومیه– سلماس و سلماس– خوی مسدود شد

ارومیه - در پی بارش سنگین و کولاک شدید برف محورهای ارومیه – سلماس و سلماس – خوی تا اطلاع ثانوی مسدود و راهداران در حال بازگشایی محورها هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی با اعلام این خبر افزود: هم اکنون بارش پراکنده برف در محورهای شهرستان های ارومیه، پیرانشهر، میاندوآب، شاهین دژ، تکاب، نقده، قوشچی و راژان گزارش شده است.

عبدالحسین علی اکبری ادامه داد: در سایر محورهای شهرستان های استان آذربایجان غربی تردد به صورت عادی گزارش شده است لیکن به دلیل بارش برف عصر دیروز و شب گذشته سطح جاده ها لغزنده بوده و تردد با کندی در جریان است.

وی  با هشدار به رانندگانی که قصد تردد در محورهای برون شهری را دارند، گفت: تردد در محورهای برف گیر و کوهستانی بدون به همراه داشتن زنجیر چرخ ممنوع است و رانندگان باید از سفرهای غیرضروری تا اتمام عملیات برفروبی و بازگشایی کامل مسیرها توسط راهداران، اجتناب کنند.

کد مطلب 3908619

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