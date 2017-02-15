محورهای ارومیه– سلماس و سلماس– خوی مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی با اعلام این خبر افزود: هم اکنون بارش پراکنده برف در محورهای شهرستان های ارومیه، پیرانشهر، میاندوآب، شاهین دژ، تکاب، نقده، قوشچی و راژان گزارش شده است.

عبدالحسین علی اکبری ادامه داد: در سایر محورهای شهرستان های استان آذربایجان غربی تردد به صورت عادی گزارش شده است لیکن به دلیل بارش برف عصر دیروز و شب گذشته سطح جاده ها لغزنده بوده و تردد با کندی در جریان است.

وی با هشدار به رانندگانی که قصد تردد در محورهای برون شهری را دارند، گفت: تردد در محورهای برف گیر و کوهستانی بدون به همراه داشتن زنجیر چرخ ممنوع است و رانندگان باید از سفرهای غیرضروری تا اتمام عملیات برفروبی و بازگشایی کامل مسیرها توسط راهداران، اجتناب کنند.