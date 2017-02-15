عملکردی متفاوت از والیبالیست های شهرداری/ سرمایه درتبریز بالا رفت

به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت از مرحله نخست پلی آف سوپرلیگ والیبال باشگاه های کشور عصر امروز چهارشنبه با انجام چهار مسابقه برگزار شد و طی ان در یکی از این بازی ها تیم شهرداری تبریز در خانه خود برابر تیم بانک سرمایه تهران مغلوب شد.

در این دیدار که در حضور حداکثری هواداران والیبال تبریز برگزار شد، تیم میهمان در سه ست پیاپی صاحب برتری شد تا جواب حضور در مرحله نیمه نهایی را به دست آورد.

در این بازی شاگردان عادل بناکار بر خلاف بازی رفت که نمایشی دل انگیز و امیدوار کننده داشتند، نتوانستند انتظارات دوستداران والیبال را برآورده کنند و در نهایت نیز تیم بانک سرمایه موفق شد مزد بازی برتر خود را گرفته و در هر سه ست به پیروزی برسد.

در این بازی این تحت هدایت فنی مصطفی کارخانه در ست اول با حساب 25 بر 14 پیروز شد تا شهرداری خطر جدی را احساس کند. در ست دوم تیم میزبان 25 بر 18 باخت تا تعدادی از تماشاگران به خاطر این بازی ضعیف تیم شهرداری سالن مسابقه را ترک کنند. ست سوم نیز مطابق ست های اول و دوم طی شد و این بار سرمایه داران با نتیجه 25 بر 20 بر میزبان خود فایق آمدند تا صاحب برتری در سه ست پیاپی شوند.

باتوجه به بازی خوب تیم شهرداری تبریز در بازی رفت که با نتیجه نزدیک سه بر دو به سود بانک سرمایه تمام شده بود، اغلب کارشناسان و دوستداران والیبال انتظار بازی برابر و نزدیکی را از سوی تیم شهرداری داشتند اما شاگردان بناکار نتوانستند در حد و اندازه های بازی رفت ظاهر شوند.

شهرداری با این شکست از گردونه رقابت های سوپرلیگ والیبال باشگاه های کشور کنار رفت و بانک سرمایه توانست به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کند.

شهرداری تبریز در مرحله مقدماتی این مسابقات در رده هشتم و این بانک سرمایه در رده اول جدول قرار گرفته بودند.

درمرحله نخست پلی آف هر تیمی که در دو بازی پیروز شود، راهی مرحله نیمه نهایی می شود.