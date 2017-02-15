راه ارتباطی ۷۴۱ روستا مسدود شد/بارندگی ادامه دارد

عبدالحسین علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص راههای روستایی آذربایجان غربی اظهارداشت: از مجموع دو هزار و ۸۸۶ روستای تحت پوشش، راه ۷۴۱ روستا مسدود است که عملیات بازگشایی توسط راهداران در حال انجام است. ‌

وی اضافه کرد: در حال حاضر راه ارتباطی۲۲۰ روستای شهرستان ارومیه، ۱۰۵روستای شاهین دژ، ۵۰ روستای میاندوآب، ۱۰۰ روستای پیرانشهر، ۳۰ روستای چالدران، ۱۲ روستای شاهین دژ، پنج روستای خوی و ۱۵ روستای ماکو در حال حاضر مسدود است.

علی اکبری گفت: راه ارتباطی هفت روستا در شوط، سه روستا در پلدشت، دو روستا در نقده، دو روستا در چایپاره، یک روستا در تکاب، چهار روستا در سردشت و سه روستا در اشنویه نیز بسته است و عملیات بازگشایی در آنها جریان دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی با اشاره به اینکه راهداران این استان به صورت شبانه روزی تلاش می کنند تا راه های مسدود را هر چه زودتر بازگشایی کنند و اهالی را از محاصره برف نجات دهند افزود: آذربایجان غربی دارای ۱۴ اداره راهداری و ۶۷ اکیپ عملیاتی شامل ۲۹ باب راهدارخانه ثابت و بین راهی، ۱۵ باب راهدارخانه مرکزی و ۲۳ باب راهدارخانه کانکسی، سیار و استیجاری است.

علی اکبری با اشاره به اینکه بارش برف در هفته گذشته نیز منجر به بسته شدن راه های ارتباطی حدود ۷۵۰ روستا شده بود که در مدت ۹ روز بازگشایی شد گفت: از ۱۲ هزار کیلومتر جاده آذربایجان غربی، هفت هزار و ۸۰۰ کیلومتر راه روستایی، سه هزار و ۸۰۰ کیلومتر راه آسفالت فرعی، اصلی و بزرگراه و نزدیک به ۴۰۰ کیلومتر راه شوسه و خاکی است.

براساس اعلام هواشناسی تا پایان هفته جاری بارش ها در سطح استان که از اوایل هفته جاری آغاز شده ادامه خواهد داشت.