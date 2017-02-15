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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۲۳:۱۴

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی دانشگاه فرهنگیان:

فضای فرهنگی پویا در دانشگاه فرهنگیان ایجاد می‌شود

فضای فرهنگی پویا در دانشگاه فرهنگیان ایجاد می‌شود

بوشهر - مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی دانشگاه فرهنگیان گفت: فضای فرهنگی پویا در دانشگاه فرهنگیان ایجاد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کمال اجاقلو عصر چهارشنبه در جمع کارشناسان و کارشناس مسئولان دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور در بوشهر اظهار داشت: در معاونت فرهنگی دانشگاه فرهنگیان کشور سالانه با کارشناسی های مختلف برنامه‌های فرهنگی تنظیم می‌شود.

وی با بیان اینکه برنامه‌ها در دو بخش متمرکز و غیر متمرکز انجام می‌شود افزود: در پایان هر سال برنامه‌های انجام شده آسیب شناسی می‌شود و ایرادات در برنامه جدید رفع می‌شود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی دانشگاه فرهنگیان کشور خاطرنشان کرد: ما در برنامه‌های سال ۹۶ تغییراتی را انجام داده‌ایم که موجب ارائه خلاقیت بیشتر مسئولین فرهنگی در شهرستان‌ها می‌شود.

اجاقلو بیان کرد: در سال گذشته محورهای برنامه‌ها ارائه شد و به ازای هر دانشجو ۱۰ هزار تومان سرانه فرهنگی به استان‌ها داده شد.

وی با بیان اینکه در سال جاری نیز برنامه‌ها همین‌گونه خواهد بود، اظهار داشت: با این تغییر که درصدی از برنامه‌ها اختیاری و طبق نیازهای استان‌ها برگزار خواهد شد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی دانشگاه فرهنگیان کشور گفت: ما در معاونت فرهنگی خواستار ایجاد یک فضای پویا در دانشگاه‌ها هستیم و این تنها با برگزاری برنامه‌ها با خلاقیت مسئولین فرهنگی دفاتر استان‌ها محقق می‌شود.

وی در خصوص محور های اصلی که برگزاری آن برای مسئولان فرهنگی الزام‌آور است عنوان کرد: راهبردهای اصلی فرهنگی معاونت فرهنگی دانشگاه فرهنگیان بر اساس یک سری سندهای بالا دستی تنظیم می‌شود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی دانشگاه فرهنگیان کشور بیان کرد: باید برای اجرای برنامه های فرهنگی به نحو احسن از تمامی ظرفیت های موجود بهره گیری کرد.

کد مطلب 3908627

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