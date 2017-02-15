رییس‌ جمهور عازم تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی که عصر چهارشنبه وارد کویت شده بود پس از استقبال رسمی و دیدار و مذاکره با شیخ صباح احمد جابر الصباح امیر کویت و با بدرقه و خداحافظی امیر و مقامات عالی‌رتبه کویتی در فرودگاه، این کشور را به مقصد تهران ترک کرد.

رییس‌ جمهور صبح چهارشنبه بنا به دعوت رسمی پادشاه عمان به این کشور سفر کرد و در دیدار و گفتگو با پادشاه این کشور، راه‌های گسترش روابط و مهم‌ترین تحولات منطقه‌ای را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

روحانی عصر چهارشنبه نیز با سفر رسمی به کویت و دیدار و مذاکره با شیخ صباح احمد جابر الصباح امیر کویت، تحکیم روابط دو کشور و تحولات مهم منطقه را مورد بررسی قرار داد. در این دیدار ضرورت همکاری، هماهنگی و تقویت روابط دو کشور مورد تأکید قرار گرفت.