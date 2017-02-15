برد قاطعانه رئال مادرید مقابل ناپولی/ بایرن مونیخ در آستانه صعود

به گزارش خبرگزاری مهر، دور رفت مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان فوتبال چهارشنبه شب با برگزاری دو مسابقه حساس ادامه یافت که طی آن تیم های رئال مادرید و بایرن مونیخ با بردهای پرگل برابر ناپولی و آرسنال خیال خود را برای بازی برگشت راحت کردند.

رئال مادرید، مدافع قهرمانی مسابقات در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو میزبان ناپولی بود و برابر این تیم پیروزی مطمئن ۳ بر یک را ثبت کرد. رئالی ها با این برد آرامش لازم را برای دیدار برگشت دارند.

در نیمه نخست این بازی دو تیم یک بر یک مساوی شدند. ابتدا این ناپولی بود که به گل رسید. لورنزو اینسینیه در دقیقه ۸ بازی روی یک ضد حمله با تیزهوشی دروازه رئال را باز کرد. این گل را کریم بنزما در دقیقه ۱۹ پاسخ داد. ستاره فرانسوی مادریدیها با ضربه سر دروازه ناپولی را گشود.

در نیمه دوم تیم رئال مادرید روی نخستین حمله جدی خود به گل دست یافت. در دقیقه ۴۹ بود که فرار رونالدو و پاس به عقب دقیق او را تونی کروس با بغل پای دقیق خود به گل تبدیل کرد. رئال مادرید به حملات خود ادامه داد و در دقیقه ۵۴ با شوت سرضرب و راه دور کاسیمیرو به گل سوم خود دست پیدا کرد.

در ورزشگاه آلیانتس آره نا تیم های بایرن مونیخ و آرسنال به مصاف یکدیگر رفتند که رویارویی آنها برتری ۵ بر یک بایرن را بدنبال داشت. بایرن با این برد تقریبا از حالا خود را صعود کرده می بیند.

جدال این دو تیم در نیمه نخست یک بر یک خاتمه یافت. آرین روبن در دقیقه ۱۱ با یک حرکت عرضی و ضربه ای فنی به زیبایی دروازه آرسنال را گشود. در دقیقه ۲۹ داور مسابقه یک ضربه پنالتی به سود توپچی ها اعلام کرد. ضربه الکسیس سانچز را مانوئل نویر برگشت داد اما این سانچز در میان مدافعان بایرن با استپ سینه و ضربه دقیقه خود کار را به تساوی کشاند.

نیمه دوم این بازی داستان دیگری داشت. آرسنال که در نیمه نخست مقابل حملات بایرن مقاومت کرده بود دو گل دیگر دریافت کرد. رابرت لواندوفسکی (۵۳)، تیاگو آلکانترا (۵۶ و ۶۳) و توماس مولر (۸۸) زننده گل های بایرن بودند. شاگردان آنچلوتی به واقع در نیمه دوم کار توپچی ها را تمام کردند.