بيش از 230 طلبه در حوزه علميه الزهرا (س) تحصيل مي كنند

مدير حوزه علميه الزهراء(س) شهر ري در گفتگو با خبرنگار حوزوي مهر با اعلام اين خبر گفت: حوزه علميه الزهراء (س) از سال 64 به همت حجت السلام زماني و حجت الاسلام موسوي با پذيرش 30 طلبه تاسيس شده است و هم اكنون 203 طلبه در پايه هاي يك تا پنج در اين حوزه مشغول به تحصيل هستند، از اين تعداد 30 نفر در سال تحصيلي جديد در پايه اول وارد اين حوزه شده اند. همچنين 30 طلبه ديگر نيز از بهمن ماه سال جاري در پايه اول در اين حوزه دروس خود را آغاز خواهند كرد.



"زهره حسني" گفت : اين حوزه داراي 12 دستگاه رايانه، 15 مدرس، كتابخانه اي با 7 هزار جلد كتاب در حوزه هاي اعتقادي، اخلاقي، حوزوي و مرجع است. بانك نوار و سي دي اين حوزه بيش از چهار سال كه به همت خود طلاب راه اندازي و اداره مي شود.



مدير حوزه علميه الزهراء (س) شهرري افزود: اين حوزه داراي مساحتي معادل 3 هزار و 600 متر مربع است كه 2 هزار متر مربع آن به فضاي آموزشي اختصاص داشته و فضاي سبز و مهد كودك مقداري از اين فضا را به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 390868