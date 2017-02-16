آیین شب وداع با شهید مدافع حرم در آمل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید ابوالفضل طباطبایی اشکذری نماینده ولیفقیه در سوریه چهارشنبهشب در مراسم وداع با شهید مدافع حرم مصطفی زال نژاد در حسینیه ثارالله سپاه ناحیه آمل با اشاره به اینکه شهدا زنده هستند، افزود: شهدا بازندهها زندگی میکنند، ما با شهدا زندگی کنیم و تنها به دنبال زنده نگهداشتن نام این عزیزان والامقام نباشیم.
نماینده ولیفقیه در کشور سوریه بابیان اینکه قدردان رشادت و ایثارگریهای این عزیزان هستیم، ادامه داد: تنها خواسته شهدا از این است تا با این عزیزان زندگی کنیم.
حجتالاسلام طباطبایی اشکذری با تأکید بر اینکه شعارهای شهدا و عشق و علاقه آنان را موردتوجه قرار دهیم، افزود: دفاع از حرم یک جایگاه بلند تاریخی دارد و بسیار ارزشمند است.
نماینده ولیفقیه در کشور سوریه بابیان اینکه مقاومت در سوریه برای آرام گرفتن دل ولی زمان ما است، ادامه داد: ایشان خواست خط مقاومت حفظ بماندرو همت شهدا برای آرام گرفتن دل ولیفقیه و نایب امام زمان (عج) بود که با قدم گذاشتن در این مسیر ارزنده، حضرت ابوالفضل (ع) را الگوی خود قراردادند.
گفتنی است؛ شهید مدافع حرم مصطفی زال نژاد روز بیست و ششم بهمنماه در کشور سوریه و در دفاع از حریم اهل بیت (ع) به مقام رفیع شهادت نائل شد وپنجمین شهید مدافع حرم از دیار علویان و هزار سنگر آمل است.
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