بام ایران مستعد توسعه پرورش زنبورعسل است/ فعالیت ۱۴۰۰ زنبوردار

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: استان چهارمحال و بختیاری به‌واسطه داشتن شرایط ویژه جغرافیایی مانند توپوگرافی خاص، آب‌وهوای معتدل و قرار گرفتن در مسیر تابش مستقیم خورشید یکی از مهم‌ترین مراکز رویش گیاهان مرتعی و دارویی کشور و جهان است.

دره‌ها و کوهستان‌های استان چهارمحال و بختیاری سرشار از گیاهان دارویی است که بیشتر آن‌ها از گذشته‌های دور کاربرد دارویی مؤثری در بهبود بیماری‌ها داشته‌اند و شناخت و طرز استفاده آن‌ها از پیشینیان سینه‌به‌سینه نقل‌شده است.

ویژگی‌های خاص طبیعی و اقلیمی و تنوع آب و هوایی منحصربه‌فرد استان چهارمحال و بختیاری، این استان را در رده مهم‌ترین رویشگاه‌های گیاهان دارویی کشور قرار داده است.

چهارمحال و بختیاری به‌واسطه داشتن بیش از یک هزار و ۳۰۰ گونه گیاهی و مراتع سرسبز مستعد پرورش زنبورعسل و تولید عسل با خواص درمانی است.

در حال حاضر حدود ۱۴۹ هزار کلونی در این استان وجود دارد که زمینه اشتغال یک هزار و ۴۰۰ زنبور دار و ۳۶۰ کارگر را فراهم کرده است معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: استان چهارمحال و بختیاری دارای مراتع سرسبز و پر گل و باغات گسترده میوه است.

سام مردانی تأکید کرد: این استان یکی از استان‌های مستعد پرورش زنبورعسل و تولید عسل با خواص درمانی است.

وی گفت: بیشتر گیاهان مرتعی این استان دارویی هستند که باید از این ظرفیت برای تولید عسل با خواص درمانی بالا استفاده کرد.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۴۹ هزار کلنی در این استان وجود دارد که زمینه اشتغال یک هزار و ۴۰۰ زنبوردار و ۳۶۰ کارگر را فراهم کرده است.

وی تأکید کرد: در سال جاری بیش از یک هزار تن عسل در این استان تولید شد.

وی ادامه داد: پرورش زنبورعسل یکی از ظرفیت‌های مهم استان چهارمحال و بختیاری است که باید از این ظرفیت برای توسعه بیشتر این حرفه استفاده کرد.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری یادآور شد: عسل تولیدی چهارمحال و بختیاری به‌واسطه داشتن خواص درمانی از بهترین عسل‌های تولیدی سطح کشور به شمار می‌رود که بازارپسندی بسیار بالایی دارد.

مهم‌ترین عسل با خواص درمانی استان چهارمحال و بختیاری عسل گون است

یکی از زنبورداران استان چهارمحال و بختیاری در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: مهم‌ترین نوع عسل با خواص درمانی استان چهارمحال و بختیاری «عسل گون» است.

رحمت‌الله موسوی تأکید کرد: بیشتر سطح مراتع چهارمحال و بختیاری از گون پوشیده شده است که عسل گون این استان بسیار لذیذ و خواص درمانی بسیار زیادی دارد.

وی گفت: طبق بررسی‌های انجام‌شده عسل گون چهارمحال و بختیاری دارای خواص درمانی ازجمله تقویت حافظه، تقویت معده، تقویت مجاری ادراری بوده و برای کم‌خونی مفید است.

این زنبوردار ادامه داد: عسل گون خالص چهارمحال و بختیاری یکی از مهم‌ترین عسل‌های تولیدی کشور با خواص درمانی است که قیمت بسیار بالایی دارد.

رئیس اتحادیه زنبورداران چهارمحال و بختیاری نیز در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: شهرستان کوهرنگ یکی از مهم‌ترین مراکز پرورش زنبورعسل در استان چهارمحال و بختیاری به شمار می‌رود.

عسل مرکبات نیز از دیگر عسل های تولیدی مهم استان چهارمحال و بختیاری است که خواص درمانی بسیار زیادی دارد و در شهرستان سامان چهارمحال و بختیاری بیشتر مورد توجه قرار می گیرد علی قنبری ادامه داد: مراتع شهرستان کوهرنگ پوشیده از گیاه گون است که زنبورداران استان چهارمحال و بختیاری بیشتر تمایل به تولید عسل گون دارند.

وی عنوان کرد: «عسل مرکبات» نیز از دیگر عسل‌های تولیدی مهم استان چهارمحال و بختیاری است که خواص درمانی بسیار زیادی دارد و تولید آن در شهرستان سامان چهارمحال و بختیاری بیشتر موردتوجه قرار می‌گیرد.

رئیس اتحادیه زنبورداران چهارمحال و بختیاری بیان کرد: توسعه حرفه زنبورداری در این استان نیازمند حمایت بیشتر مسئولان استان است.

وی عنوان کرد: تولید عسل در چهارمحال و بختیاری نسبت به سال گذشته افزایش‌یافته است.

وی ادامه داد: گرایش مردم به سمت پرورش زنبورعسل در این استان روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

بنابراین گزارش، گیاهان دارویی فرصت مناسبی برای توسعه و ایجاد اشتغال در استان است که باید از این ظرفیت برای تولید عسل با برندها و خواص درمانی مختلف بهره گرفت.