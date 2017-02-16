هلال احمر زنجان به ۱۲۸۰ نفرگرفتارشده در برف امدادرسانی کرد

شهرام میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به برف و کولاک که طی شب گذشته در استان زنجان رخ داد ۱۱ حادثه داشتیم و از این تعداد ۹ مورد برف و کولاک بوده و به هزار و ۲۸۰ نفر امداد رسانی شده است.

وی اظهار کرد: یک نفر مصدوم توسط هلال احمر به بیمارستان منتقل شده و ۱۲ نفرهم اسکان دادیم و ۱۹ تیم امدادی در این عملیات فعالیت داشتند.

سرپرست جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: ۶۵ نفر نجات گرو ۱۲ دستگاه آمبولانس و یک خودرو نجات و شش خودرو کمک دار در این عملیات ها فعالیت داشتند.

میرزایی با بیان اینکه دو حادثه جاده ای و ۱۰ نفر در این حادثه جاده ای امداد رسانی شدند،افزود: محور خانچایی که ۴۰ کیلومتر مانده به طارم ۱۵۰ خودرو در گردنه مانده بودند که هلال احمر امداد رسانی لازم را برای نجان سرنشینان خودروها انجام داد.

سرپرست جمعیت هلال احمر استان زنجان با اشاره به امدادرسانی به تصادفات جاده ای نیز گفت: در این راستا در تصادف جاده ای به دو نفر مصدوم امدادرسانی شد.

میرزایی افزود: در این ماموریت ۴ تیم عملیاتی و۱۰ نفر نجاتگر ودو دستگاه آمبولانس و دودستگاه خودرو نجات در این عملیات فعالیت داشتند.