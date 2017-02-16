آسمان استان سمنان نیمه ابری باقی ماند/ هوا سردتر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بارش باران شامگاه چهارشنبه در برخی نقاط استان سمنان در حالی ادمه یافته است که غالب نقاط دیار قومس هفته ای رویایی را پس از سال ها خشکسالی و عدم بارش باران سپری کردند که شاید در یک دهه اخیر بتوان آن را کم سابقه دانست، تداوم بارش ها به مدت چهار روز در دومین استان خشک ایران پدیده ای نیست که متداول باشد اما این مقوله در دیار قومس طی واپسین هفته بهمن ماه رخ داد.

تاثیر بارش ها اما همزمان با صبح پنج شنبه بر چهره استان سمنان سایه افکنده است، هوای لطیف اما سرد شاهرود و سمنان گواه این پدیده است و هم اکنون دمای سمنان ۹ درجه بالای صفر، شاهرود و دامغان شش، میامی پنج، شهمیرزاد سه، گرمسار ۹ و آرادان شش درجه بالای صفر گزارش می شود که رضوان با دو درجه زیر صفر سردترین و سمنان با ۹ درجه بالای صفر گرمترین نقاط استان لقب گرفته اند.

نگاهی به سامانه هواشناسی استان نشان می دهد احتمال بارش ها تا ساعات غروب آدینه وجود دارد اما به تدریج از نیمه شب جمعه توده سرد و کم فشاری به صورت مقطعی وارد استان سمنان خواهد شد که دمای هوای استان را برای روزهای ابتدایی هفته اول اسفند کمی سرد خواهد کرد.

بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان در روز پنج شنبه ۱۲ درجه بالای صفر و دو درجه بالای صفر است و آسمان همچنان نیمه ابری خواهد بود، شاهرود نیز شرایط مشابهی دارد این بزرگترین شهرستان دیار قومس، هوایی سردتر از مرکز استان را تجربه می کند دمای هوای شاهرود امروز شش درجه بالای صفر گزارش شده و سرمای صبحگاهی همراه با وزش باد ملایم پدیده غالب این شهرستان است همچنین پیش بینی هواشناسی برای شاهرود آسمانی نیمه ابری همراه با بارش برف در ارتفاعات و باران در سطح شهر عنوان می شود.

کمینه دمای هوای شاهرود اما طی نیمه شب آتی به دو درجه زیر صفر خواهد رسید همچنین از راه های مواصلاتی این شهرستان خبر می رسد که تمامی مسیرها برای تردد باز هستند.

دمای هوای دامغان را در صبح پنج شنبه شش درجه بالای صفر گزارش کرده اند که دلیل این کاهش شدید دما باران شب گذشته عنوان می شود، شهروندان دامغانی اما شب سردی را نیز پیش روی خواهند داشت کمینه دمای هوای این شهرستان در شامگاه پنج شنبه به صفر خواهد رسید همچنین پیش بینی هواشناسی برای دامغان افزایش ابر در ساعات آتی، سرمای هوا و وزش باد است.

مردم میامی اما صبح سرد پنج شنبه خود را با آفتابی درخشان آغاز کردند که این امر بر دمای هوای این شهرستان اثرگذار خواهد بود بیشینه دمای این شهرستان طی روزهای آتی و تالی به صورت میانگین ۱۱ درجه بالای صفر خواهد بود اما در بیشینه دمای هوای این شرقی‌ترین شهرستان دیار قومس، دو درجه بالای صفر است رضوان همچنان لقب سردترین بخش استان را با دو درجه زیر صفر یدک می کشد همچنین از این بخش خبر می رسد شب گذشته سرمای پنج درجه زیر صفر بر این بخش حاکم بود گویا رضوان قصد ندارد لقب سردترین بخش استان را در روزهای باقی مانده از سال نیز در رقابت با شهمیرزاد از دست بدهد.

احتمال بارش در گرمسار و آرادان، دو شهرستان همسایه که غالبا پدیده های هواشناسی مشترکی دارند برای روز پنج شنبه و جمعه نیز حاکم است هم اکنون دمای هوای این دو شهر به ترتیب ۹ و شش درجه بالای صفر است و کم کم در ساعات نیمه شب پنج شنبه از دما کاسته خواهد شد.

در مجموع باید گفت آسمان استان سمنان پیش از ورود سامانه بارشی در شامگاه آدینه و اوایل شنبه، شرایطی نسبتا پایدار دارد و افزایش ابر، احتمال بارش و کاهش دما پدیده غالب شهرهای استان است اما از هفته آتی موج بارش ها در استان از سرگرفته خواهد شد.