  1. استانها
  2. بوشهر
۲۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۳۰

تا ساعاتی دیگر؛

رودخانه مند در دشتی طغیان می‌کند/ مردم مراقب باشند

رودخانه مند در دشتی طغیان می‌کند/ مردم مراقب باشند

دشتی- فرماندار شهرستان دشتی: پیش‌بینی می شود با توجه به حجم بالای بارش باران در حوزه آبریز مند در جنوب استان فارس طغیان رودخانه مند این شهرستان دور از انتظار نباشد.

غلامرضا مهرجو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق اطلاع واصله در حوزه آبریز رودخانه مند در جنوب استان فارس (شهرستان‌های مهر، لامرد، فیروز آباد و غیره) بارندگی شدید بوده و رودخانه دهرم به عنوان یکی از سرشاخه‌های اصلی این رودخانه سیلاب کم سابقه ای به جریان افتاده است.

وی افزود: پیش‌بینی می شود موج اولیه این سیلاب تا ساعات دیگر به رودخانه مند در شهرستان دشتی پیوسته و شرایط طغیان رودخانه مند در شهرستان فراهم  کند.

مهرجو یادآور شد: ضرورت دارد روستائیان، عشایر و زراعین حاشیه رودخانه مند و دامداران ضمن حفظ فاصله از تجمع در حاشیه رودخانه و پل‌ها و سدهای آبخیز اکیدا خودداری کنند.

کد مطلب 3908766

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها