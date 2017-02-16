غلامرضا مهرجو در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق اطلاع واصله در حوزه آبریز رودخانه مند در جنوب استان فارس (شهرستانهای مهر، لامرد، فیروز آباد و غیره) بارندگی شدید بوده و رودخانه دهرم به عنوان یکی از سرشاخههای اصلی این رودخانه سیلاب کم سابقه ای به جریان افتاده است.
وی افزود: پیشبینی می شود موج اولیه این سیلاب تا ساعات دیگر به رودخانه مند در شهرستان دشتی پیوسته و شرایط طغیان رودخانه مند در شهرستان فراهم کند.
مهرجو یادآور شد: ضرورت دارد روستائیان، عشایر و زراعین حاشیه رودخانه مند و دامداران ضمن حفظ فاصله از تجمع در حاشیه رودخانه و پلها و سدهای آبخیز اکیدا خودداری کنند.
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