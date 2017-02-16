آنکارا به آمریکا درباره پشتیبانی از کردهای سوری هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «فکری ایشیک» وزیر دفاع ترکیه در اولین دیدارش با «جیمز ماتیس» همتای آمریکایی خود در اجلاس ناتو در بروکسل، موضوعات مربوط به گروه های کرد پ ک ک (PKK/PYD) را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

وزیر دفاع ترکیه در این دیدار با اشاره به جنگ با داعش گفت: مبارزات ضد تروریستی با حمایت از یک گروه تروریست دیگر(PKK) ممکن نخواهد بود.

ایشیک همچنین با با همتایان اسپانیایی، ایتالیایی، بریتانیایی و فرانسوی خود نیز دیدار کرد.

لازم به ذکر است که در حالیکه آنکارا گروه های کرد PKK و PYD(کردهای سوریه) را که از سال۱۹۸۴ در حال جنگ با دولت ترکیه هستند را تروریست خطاب می کند که واشنگتن این گروه را از متحدین خود در منطقه دانسته و از آنها حمایت می کند.