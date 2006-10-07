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۱۵ مهر ۱۳۸۵، ۱۶:۳۲

بانك مسكن كارت بانكي خانوادگي صادر مي كند

دارندگان مسكن كارت بانك مسكن از اين پس مي توانند براي بستگان درجه يك خود درخواست صدور مسكن كارت خانوادگي كنند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي بانك مسكن، كارت هاي خانوادگي صادره وابسته به مسكن كارت اصلي بوده وبراي همسر، فرزندان، پدر و مادر، خواهر و برادر دارنده مسكن كارت اصلي قابل صدور است.

اين گزارش مي افزايد: دارنده كارت اصلي مي تواند تعداد دفعات برداشت ازحساب در هر روز وحداكثر مبلغ قابل برداشت را براي كارت‌هاي خانوادگي صادره تعيين نمايند.

براساس اين گزارش، هرگونه عمليات واريز يا برداشت، در موجودي حساب دارنده كارت اصلي اعمال مي گردد.

علاوه بر اين، با توجه به فعال شدن امكان افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز براي متقاضيان دريافت مسكن كارت آنها مي توانند حساب بانكي مورد نظر خود را قرض الحسنه پس انداز يا سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت انتخاب كند.

اين گزارش حاكي است، اين اقدام به منظور توسعه خدمات كارتي و ارائه خدمات متنوع بر روي كارت هاي بانكي صورت گرفته و انتظار مي رود فعال شدن اين امكان در برخي از استان ها كه متقاضيان كارت بانكي علاقمند به داشتن حساب قرض الحسنه پس انداز مي باشد، مورد استقبال قرار گيرد.

کد مطلب 390878

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