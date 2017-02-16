به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جهاد کشاورزی قم، کرمعلی قندالی در مراسم معارفه محمود تندرو به عنوان رئیس اداره امور عشایری قم گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی از طرح‌های کشاورزی حمایت ویژه ای می‌کنند و رئیس جمهور نیز در این حوزه ورود جدی پیدا کرده‌اند.

وی با اشاره به حمایت‌های دولت تدبیر و امید از عشایری‌ها گفت: طی دو سال ۶۰۰ هزار تن نهادیه دامی با قیمت یارانه‌ای و مهلت ۶ ماهه از سوی وزارت جهاد کشاورزی در اختیار تشکل‌ها قرار داد.

رئیس سازمان امور عشایر افزود: دولت یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی برای تسهیلات ارزان قمیت در زنجیره تولید پرداخت کرد و دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از محل ماده ۱۰ و ۱۲ با تسهیلات با سود چهاردرصد تخصیص پیدا کرد.

وی ادامه داد: برای سال آینده نیز یک هزار میلیارد ریال تسهیلات در نظر گرفته شده است.

وی به تجهیز ماشین آلات کشاورزی در بخش عشایر اشاره کرد و گفت: با حمایت دولت سال گذشته برای تمام استان‌ها وسیله نقلیه تهیه شد و در اختیار آن‌ها قرار داده شد.

قندالی بیان داشت: امسال نیز ۲۲۰ دستگاه در نظر گرفته شده است که ۱۰۰ دستگاه تانکر و تجهیزهای دیگر است که در اختیار عشایر قرار داده می‌شود.

وی ابراز داشت: کشاورزی نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور، عرصه تجارت و تولید کالاهای داخلی و مصرفی دارد.

وی با اشاره به این که زندگی عشایر منحصر به فرد است گفت: اگر به دنبال پدیده خوداکتفایی هستیم یک بخش آن زندگی این افراد است که کمترین هزینه را در کارکرد خویش برای کشور ایجاد کرده‌اند.

رئیس سازمان امور عشایر افزود: ۲۰۰ تشکل نظام‌اند عشایر در کشور داریم که به عنوان سرمایه‌های اجتماعی کشور با توان دانش بومی هستند در همین راستا ۳۶۰ صندوق زنان عشایر وجود دارد همچنین صندوق توسعه در عشایر داریم که جزو موفق‌ها هستند.

وی ابراز داشت: عشایر ۱۹۰ هزار تن گوشت تولید می‌کنند که بالای ۲۵ درصد گوشت کشور را تأمین می‌کنند و ۲۸ درصد دام سبک با تنوع دامی در اختیار این عشایر است ضمن این که تولید مواد غذای پاک را نیز دارند.

وضعیت عشایر در قم ساماندهی می‌شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم نیز در این مراسم ابراز امیدواری کرد: با راه اندازی اداره کل عشایر بتوانیم ضمن پاسخگویی به مسائل عشایر، خدمات مناسبی به آنان در استان قم ارائه کنیم و بتوانیم از ظرفیت این افراد استفاده کنیم.

رضا طلایی افزود: مجموعه دامشهر استان قم وضعیت مناسبی دارد به گونه ای که روزانه سه هزار دام در این مرکز وارد می‌شدند که می‌تواند به صورت مناسب‌تر هدایت و ساماندهی شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم ادامه داد: یک هزار و ۴۰۰ واحد دامی در استان قم وجود دارد.

وی با اشاره به صنعت دام پروری گفت: این صنعت با زندگی مردم قمی عجین شده بود به گونه ای که این شغل بیش از ۶۰ درصد از ساکنین قم بود و مابقی شغل‌ها نیز به این امر وابسته بود.

میدان دام قم قدمت ۲۰۰ ساله دارد

طلایی بیان داشت: میدان دام در استان قم مربوط به قدمت ۲۰۰ سال پیش است که از ۲۶ استان دام‌های خویش را برای فروش و پخش به این شهر می‌آوردند از این رو ایل‌ها در این استان سکونت داشتند.

وی با اشاره به این که منطقه مشک آباد و علی آباد مربوط به عشایر استان از مناطق محروم کشور هستند گفت: با نزدیکی که به پایتخت دارد وضعیت مناسبی ندارد ضمن این که فرهنگ این افراد دامی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم ادامه داد: تا سال ۸۲ در استان قم بحث عشایر بود و خدمات رسانی به این افراد صورت می‌گرفت که بعد از این زمان از چارت سازمان جهاد کشاورزی خارج شد و دیگر نتوانستیم هیچ خدماتی به این افراد ارائه کنیم.

وی با بیان این که عشایر هزینه‌های سنگینی برای استان از لحاظ تأمین منابع آبی داشتند گفت: با خشکسالی هایی که به وجود آمده است نتوانستیم بحث کاشت جو را در این مناطق برای عشایرییان اجرایی کنیم امیدواریم که به زودی بتوانیم خدمات مطلوب را ارائه کنیم.

وی با اشاره به این که استان قم ۴۶ صدم درصد اراضی کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است گفت: که این سطح کمتر از هشت درصد از اراضی استان است که حدوداً ۶۵ هزار هکتار اراضی زارعی و باغی است.

طلایی افزود: در گذشته منابع آبی استان از رودخانه قره چای و قمرود به مقدار ۵۰۰ میلیون مترمکعب تأمین می‌شد از دهه ۷۰ زمانی که سد الغدیر و ۱۵ خرداد زده شد این منابع آبی به صفر رسید.

وی ادامه داد: یکی از دلایلی که ایل عشایر به این استان سفر می‌کردند به خاطر داشتن مراتع خوب استان قم بود که باید حضور عشایری‌ها در استان با جدیت مورد رسیدگی قرار گیرد.