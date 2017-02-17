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۲۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۳۷

براساس تحقیقات جدید؛

دریاچه ای از کربن مذاب در اعماق زمین وجود دارد

دریاچه ای از کربن مذاب در اعماق زمین وجود دارد

زمین شناسان در عمق ۲۵۰ کیلومتری زمین دریاچه ای از کربن مذاب کشف کرده اند. آنها براساس یافته های این تحقیق تخمین می زنند ۱۰۰ هزار میلیارد متریک تن دی اکسید کربن در اعماق زمین وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس اینسایدر، جبه زمین ترکیب بسیار پیچده ای دارد. به طوریکه دانشمندان معتقدند حدود ۹۰ درصد کربن موجود در زمین در اعماق این سیاره نهفته است. از سوی دیگر تحقیقات جدید نشان می دهد احتمالا  میزان کربن موجود در زمین بیشتر از مقادیری است که دانشمندان قبلا پیش بینی کرده اند.

به هرحال در تحقیق جدید، زمین شناسان دانشگاه رویال هالووی لندن  با استفاده از حسگرهای  سیسمیک (دستگاه هایی برای اندازه گیری لرزش ها که نشان می دهد چه موادی در اعماق زمین هستند) سعی کردند میزان کربن مذاب در منطقه ای به مساحت ۱.۸ میلیون کیلومتر مربع از زمین را اندازه گیری کنند.

 آنها هنگام تحقیق در منطقه مذکور،  متوجه شدند در عمق ۲۵۰ کیلومتری زمین در غرب آمریکا دریاچه عظیمی از کربن مذاب وجود دارد. این کشف نشان داد میزان کربن موجود در زمین بسیار بیشتر از میزان پیش بینی شده، است.

محققان با تعمیم یافته های خود سعی کردند میزان احتمالی کربن موجود در تمام کره زمین را تخمین بزنند. آنها به این نتیجه رسیدند که احتمالا ۱۰۰ هزار متریک تن دی اکسید کربن در جبه بالایی زمین وجود دارد که به تدریج از طریق فوران های آتش فشانی به سطح زمین می رسد.

هیرماجومدر رهبر این تحقیق می گوید: ۱۰۰ هزار میلیارد متریک تن  واقعا مقدار زیادی کربن است. این ذخایر عظیم نشاندهنده نقش اعماق زمین در چرخه کربن جهانی است.

کد مطلب 3908864

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