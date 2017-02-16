کشف بیش از ۴۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در قزوین

سرهنگ آرش مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان قزوین در پی اخباری مبنی بر نگهداری تعداد زیادی کفش خارجی قاچاق در خیابان راه آهن موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: پس از تحقیق و بررسی مشخص گردید فردی در خیابان راه آهن تعداد ۶۱۰ جفت کفش خارجی قاچاق گران قیمت کشف و به همراه صاحب کالا به پلیس آگاهی منتقل شد.

سرهنگ مرادی ادامه داد: همچنین در اقدامی دیگر نیز مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان آوج یک دستگاه سواری "دوو" در ورودی شهرستان متوقف که در بازرسی از آن تعداد ۳۸ عدد پتوی خارجی قاچاق کشف شد.

وی با اشاره به ارزش حدود ۴۲۰ میلیون ریالی کالاهای کشف شده بیان داشت: در همین راستا تعداد دو نفر دستگیر که پس از تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

سرهنگ مرادی در پایان گفت: هر گونه اقدام به حمل کالای قاچاق می تواند ضربات مهلکی به اقتصاد کشور وارد کند و افراد زیادی را نیز از کار بیکار نموده و این رخداد، به هیچ وجه برای پلیس و نظام اسلامی قابل تحمل نبوده لذا عزم پلیس برای مبارزه با این پدیده ی ناهنجار و مخرب در امر اقتصاد بومی کشور جدی و قاطعانه خواهد بود.