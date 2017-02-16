بودجه شهرداری شیراز در سال آینده رشد ۸ درصدی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی تذروی، ظهر پنجشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز با اشاره به لایحه بودجه سال آینده شهرداری شیراز، گفت: افزون بر نیمی از کل بودجه شهرداری از محل درآمد های عمومی و اختصاصی و دارائی های شهرداری تامین و کمتر از نصف کل بودجه شهرداری از سایر منابع تامین اعتبار شامل سرمایه گذاری، اوراق مشارکت و وام دریافتی از بانک وصول می شود.

وی ادامه داد: افزایش هشت درصدی بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری شیراز نسبت به سال ۱۳۹۵ را شاهد هستیم.

عضو شورای شهر شیراز افزود: ۸۲ درصد بودجه سال ۹۶ به هزینه های عمرانی و تنها ۱۸ درصد به بخش جاری اختصاص داده شده و بیش از یک صد و ۴۰ میلیارد تومان از بودجه عمرانی سال آینده به بخش فرهنگی و گردشگری اختصاص دارد.

تذروی یادآور شد: در بودجه سال ۹۶ با توجه خاص به پروژه های عمرانی و خدماتی برنامه پنج ساله در کمیسیون های مرتبط از جمله عمران، حمل و نقل، برنامه و بودجه، خدمات شهری، محیط زیست و بهداشت، سرمایه گذاری، شهرسازی و معماری و فرهنگی و گردشگری و تلفیق مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.