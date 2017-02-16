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۲۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۱۲

عضو شورای شهر شیراز:

بودجه شهرداری شیراز در سال آینده رشد ۸ درصدی دارد

بودجه شهرداری شیراز در سال آینده رشد ۸ درصدی دارد

شیراز – عضو شورای شهر شیراز از افزایش ۸ درصدی بودجه سال آینده شهرداری در مقایسه با بودجه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی تذروی، ظهر پنجشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز با اشاره به لایحه بودجه سال آینده شهرداری شیراز، گفت: افزون بر نیمی از کل بودجه شهرداری از محل درآمد های عمومی و اختصاصی و دارائی های شهرداری تامین و کمتر از نصف کل بودجه شهرداری از سایر منابع تامین اعتبار شامل سرمایه گذاری، اوراق مشارکت و وام دریافتی از بانک وصول می شود.

وی ادامه داد: افزایش هشت درصدی بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری شیراز نسبت به سال ۱۳۹۵ را شاهد هستیم.

عضو شورای شهر شیراز افزود: ۸۲ درصد بودجه سال ۹۶ به هزینه های عمرانی و تنها ۱۸ درصد به بخش جاری اختصاص داده شده و بیش از یک صد و ۴۰ میلیارد تومان از بودجه عمرانی سال آینده به بخش فرهنگی و گردشگری اختصاص دارد.

تذروی یادآور شد: در بودجه سال ۹۶ با توجه خاص به پروژه های عمرانی و خدماتی برنامه پنج ساله در کمیسیون های مرتبط از جمله عمران، حمل و نقل، برنامه و بودجه، خدمات شهری، محیط زیست و بهداشت، سرمایه گذاری، شهرسازی و معماری و فرهنگی و گردشگری و تلفیق مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

کد مطلب 3908928

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