حمایت از تشکیل انجمن های غیر دولتی مرتبط با افراد آسیب پذیر

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش شهریور مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری تهران چهارشنبه شب ۲۷ بهمن ماه با حضور در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر به تماشای نمایش «شلتر» به نویسندگی ساناز بیان و کارگردانی امین میری نشست.

وی بعد از پایان اجرای این اثر نمایشی بیان کرد: بنده سه سال و اندی است که با معتادان و کارتن خواب ها خوابیدم و خوب با شرایط زندگی این افراد آسیب دیده آشنا هستم. این اثر نمایشی هم بازآفرینی یک واقعیت تلخ است که چهار جنبه دولت، جامعه، خانواده و فرد با آن روبه رو هستند، اما خوشبختانه طی این چهار سال اتفاقات بسیار خوبی افتاده است که به عنوان نمونه می توانم به تاسیس اورژانس اجتماعی در استان تهران اشاره کنم، این در حالی است که خوشبختانه با اقدامات انجام گرفته تعداد خط های این مجموعه از شش خط به نود خط رسیده است.

مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری تهران ادامه داد: ما برای اولین بار طرح فوریت های اجتماعی و اقدامات دیگری را به ثمر رساندیم که برای استمرار این اتفاقات نیازمند تعامل و همفکری همه اقشار جامعه هستیم که بتواند اتفاقات خوبی را در عرصه آسیب های اجتماعی رقم بزند. به هر صورت مدتی بود تشکل های مردمی مرتبط با آسیب های اجتماعی از رونق افتاده بود اما همه ما باید سعی کنیم که از دریچه یک نگاه جدید و دانش بنیان به فضایی برسیم که می تواند در کاهش آسیب ها ثمر بخش باشد.

شهریور در بخش پایانی صحبت های خود با تقدیر از گروه اجرایی نمایش «شلتر» گفت: ما طی ماه های اخیر تلاش مضاعفی برای تشکیل انجمن های غیردولتی انجام دادیم و بنده از همین جا اعلام می کنم که آماده حمایت و پشتیبانی از عزیزانی هستیم که برای تشکیل انجمن های غیر دولتی مرتبط با آسیب های اجتماعی اقدام می کنند. من تمام تلاش خود در استانداری تهران انجام خواهم داد که اگر گروه اجرایی این نمایش به سرپرستی امین میری نیازمند کمکی برای افراد آسیب دیده بودند ما از هیچ تلاشی دریغ نمی کنیم.

نمایش «شلتر» به نویسندگی ساناز بیان، کارگردانی امین میری ، تهیه کنندگی و دراماتورژی سجاد افشاریان و بازی الناز اسماعیل زادگان، بهار اعتماد، سمیرا اکبری، سارا بانکی، بهنوش پات، ساناز پور دشتی، ستاره جباری، خدیجه حسانی، ساجده حمیدی، سرور خسروانی، نیلوفر دربندی، مرضیه زهری، امید سلیمی، آنالی شکوری، پریا قانع و مهدیه کوهستانی ساعت ۱۷:۳۰ هر روز غیر از شنبه های در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می رود.