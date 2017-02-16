مس - گیتی؛ فینال اول تبریزی ها/ دبیری به دنبال سوغاتی سه امتیاز

خبرگزاری مهر، سرویس استانها، محمود نصیرپور: هفته بیست و سوم رقابتهای فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور از ساعت 16 امروز پنجشنبه با انجام هفت دیدار همزمان سپری می شود و طی آن در حساس ترین و مهم ترین بازی هفته، دو تیم مس سونگون و گیتی پسند اصفهان در تبریز رو در روی یکدیگر قرار می گیرند.

در یکی دیگر از بازی های مهم امروز تیم دبیری در ساوه به دیدار تیم شهرداری این شهر می رود.

یک تیر و دو نشان برای فوتسال استان

دیدار مس و گیتی مصاف دو تیم رده سوم و اول جدول است که به همین لحاظ از حساسیت و اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. هم اکنون در جدول مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور، گیتی پسند اصفهان با 54 امتیاز صدرنشین است، دبیری تبریز با احتساب سه امتیاز بازی با طرح و توسعه الوند با 47 امتیاز دوم است و مس سونگون با 45 امتیاز در رده سوم جدول قرار دارد.

این در حالیست که پس از برگزاری بازی های این هفته، تیم ها فقط سه بازی دیگر پیش روی خود خواهند داشت و چنانچه تیم مس موفق به شکست گیتی پسند شود، آنگاه هم خود مس و هم دبیری به قهرمانی در لیگ امسال امیدوار خواهند بود.

در صورت پیروزی مس، این تیم شهر ورزقان 48 امتیازی شده و به فاصله شش امتیازی صدر خواهد رسید. از طرفی چنانچه دبیری امروز بتواند در خانه شهرداری ساوه پیروز شود، 50 امتیازی شده و به فاصله چهار امتیازی گیتی پسند می رسد که به دلیل باقی ماندن بازی مستقیم دو تیم دبیری و گیتی پسند در تبریز، هیجان بازی های لیگ برتر بخصوص بین تیمهای بالانشین و مدعیان قهرمانی به اوج خود خواهد رسید. بازی امروز مس و گیتی را می توان فینال اول و بازی سه شنبه دبیری و گیتی را فینال دوم فصل جاری لیگ برتر فوتسال کشور نامید.

انگیزه بالای دبیری برای شکست شهرداری

اما تیم دبیری نیز امروز در زمین تیم شهرداری ساوه به میدان خواهد رفت. دبیری در کنار تلاش برای پیروزی برابر میزبان ساوه ای خود، گوشش به نتیجه بازی مس سونگون و گیتی پسند خواهد بود و امیدوار است تا هم استانی اش بتواند صدرنشین را در تبریز شکست داده و امیدواری را به فوتسال آذربایجان شرقی هدیه دهد.

هم اکنون تیم شهرداری ساوه با 33 امتیاز در رده ششم جدول قرار دارد و با توجه به فاصله 9 امتیازی اش با تیم رده پنجمی حفاری اهواز، بعید به نظر می رسد که بتواند فصل را با رتبه ای بهتر از ششمی به پایان برساند. این در حالیست که تیم شهروند ساری با دو امتیاز کمتر در رده هفتم قرار دارد و در تعقیب تیم شهرداری ساوه است.

این وضعیت تیم ساوه ای احتمال دارد کار امروز شاگردان جواد اصغری مقدم در تیم دبیری را سخت کند اما انگیزه بالای تیم محبوب تبریزی ها در لیگ برتر فوتسال قطعا برگ برنده این تیم در مصاف عصر امروز با شهرداری ساوه خواهد بود.

تلاش برای قهرمانی

سرمربی تیم فوتسال دبیری تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی امروز تیمش برابر شهرداری ساوه گفت: بازی سختی در پیش رو داریم اما بازیکنان با روحیه و انگیزه بالا به مصاف میزبان خود می روند.

وی ادامه داد: در این بازی به چیزی جز پیروزی فکر نمی کنیم چون اگر نتیجه ای غیر از برد کسب کنیم، بهترین فرصت و شانس را برای نزدیک شده به قدر جدول از دست خواهیم داد. ما باید از این مسابقه بیرون از خانه با دست پر به تبریز بازگردیم تا امیدهایمان برای قهرمانی همچنان پر رنگ باشد.

اصغری مقدم با اشاره به اهمیت سه امتیاز مسابقه امروز دبیری در خانه شهرداری ساوه عنوان کرد: با پیروزی در این بازی می توانیم با روحیه ای مضاعف به بازی روز سه شنبه برابر گیتی پسند در تبریز فکر کنیم. ما یک بازی بسیار مهم پیش رو داریم اما قبل از آن باید بتوانیم سه امتیاز بازی با شهرداری ساوه را به دست بیاوریم.

وی افزود : امیدواریم که نتایج بازی های امروز طوری رقم بخورد که تیم های استان آذربایجان شرقی در فاصله سه هفته مانده تا پایان فصل همچنان به قهرمانی امیدوار باشند.

هواداران دبیری، حامی امروز مس

در خصوص بازی های امروز رحمان یاوران رییس کانون هواداران باشگاه دبیری تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: از هواداران تیم دبیری می خواهیم امروز در سالن شهید پورشریفی حضور یافته و از تیم مس حمایت کنند.

وی اظهار داشت: هر دو تیم مس و دبیری در لیگ برتر شانس قهرمانی دارند و امیدوارم جام قهرمانی به یکی از این دو تیم برسد چراکه فوتسال تبریز برازنده قرار گرفتن در بالاترین سطح فوتسال کشور است.

یاوران ادامه داد: امروز تیم مس بازی حساسی برابر تیم گیتی پسند دارد و این بازی برای هر دو تیم تبریز جنبه حیاتی دارد و من از هواداران تیم دبیری می خواهم در سالن پور شریفی حضور یافته و یک صدا تیم مس را تشویق کنند.

وی گفت: ان شاءالله بعد از پیروزی امروز تیم مس برابر گیتی پسند، دومین حرکت را تیم دبیری کرده و سه شنبه صدرنشین لیگ برتر را از تبریز با شکست بدرقه می کند و قطع به یقین در صورت تحقق پیروزی تیم های دبیری و مس برابر گیتی پسند، قهرمانی تیم های تبریز دور از انتظار نخواهد بود.

رییس کانون هواداران دبیری تبریز عنوان کرد: تیم دبیری نیز امروز بازی سختی در ساوه برابر شهرداری این شهر دارد و پیروزی در این بازی راه قهرمانی تیم دبیری را هموار می سازد.