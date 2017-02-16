اعزام حجاج منوط به فراهم شدن شرایط عزتمندانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محمدی در نشست یکروزه مدیران ستادی و استانی سازمان حج و زیارت که با هدف تبیین برنامه های پیش روی این سازمان برگزار شد، گفت: در سالجاری تحول در نوع خدمات رسانی به زائران عتبات را دنبال کردیم و خوشبختانه شاهد تغییراتی رو به بهبود و امیدبخش بوده و تلاش می کنیم این روند با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به اجرای طرح نوین عتبات از ابتدای امسال افزود: اجرای طرح اعزام های استانی عتبات ابلاغ شده و در چند استان به اجرا در آمده است. در قالب این طرح به نیازهای زائران بیشتر پاسخ داده می شود که لازم است استان ها نیز در اجرای بهترآن مشارکت کرده تا اشکالات و ایرادات آن شناسایی و برطرف شود.

سرپرست سازمان حج و زیارت به فعالسازی فرآیند ارزشیابی عوامل اجرایی سفرهای عتبات اشاره و بر لزوم آگاهی عوامل اجرایی این سفرها در خصوص دستورالعمل های جاری تاکید کرد و گفت: ارزشیابی نیروی انسانی در همه بخش ها از جمله نیروهای ستادی، شمسا و عوامل کاروان ها و هتل ها صورت خواهد گرفت. گاهی دستورالعملی تصویب می شود و ما حس می کنیم همه چیز روان است اما کسی که باید آنرا اجرا کند یا از آن بی اطلاع است یا آن دستورالعمل را اجرا نمی کند و این فرآیند ارزشیابی از اعزام اینگونه افراد جلوگیری بعمل خواهد آورد.

محمدی به مدیران حج و زیارت استان ها توصیه کرد: در استان ها جلسات مستمر با کارگزاران، مدیران ثابت هتل ها و مدیران آشپزخانه های عتبات برگزار شود. همچنین در جلسات توجیهی با زائران عتبات شرایط این سفر و وضعیت کشور میزبان پیش از اعزام برای زائران بازگو شود تا در طول سفر زائران با مشکل مواجه نشوند.

سرپرست سازمان حج و زیارت کشورمان درادامه به ضرورت قانون‌مداری در حوزه مجموعه های اعزام کننده زائر به عتبات اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات موثر در مقابله با فعالیت این گروه ها تقویت مبانی قانونی در برخورد با این مجموعه ها است. فعالیت آزادبرها در زمینه سفرهای عتبات موجب تضییع حقوق زائران در داخل کشورعراق می شود و این در حالی است که بر اساس اسناد بالادستی، اعزام زائران به عتبات به عهده سازمان حج و زیارت است.

وی در این باره ادامه داد: سازمان حج و زیارت ضابط اجرای قانون نیست و صرفاً می تواند تخلفات و نابسامانی ها را به مراجع مربوطه گزارش کند و این اقدام همکاری بیشتر دستگاههای انتظامی و قضایی کشور را می طلبد.

محمدی همچنین در خصوص حج سال آتی گفت: اواسط دی ماه دعوت نامه ای از سوی عربستان برای هیئت حج جمهوری اسلامی جهت مذاکرات حج آتی ارسال شد و ۲۶ دی ماه پاسخ این دعوت به عربستان ارسال شده است و سوم بهمن ماه طی نامه ای اسامی هیئت اعزامی را به عربستان اعلام کرده ایم.

وی، اعزام زائران ایرانی به حج را منوط به فراهم کردن بسترهای لازم برای تأمین و حفظ عزت و کرامت زائران ایرانی دانست.

در بخش دیگری، سرپرست سازمان حج و زیارت با اشاره به ویژگی حج ۹۶ تاکید کرد: در صورت فراهم شدن بستر حضور عزتمندانه حجاج در حج، به دلیل شرایط خاص حج ۹۶، تمامی عوامل اجرایی اعم از ستادی و کارگزاران، بر اساس فرایندی که تعیین شده است، با دقت نظر و سختگیری بیشتری انتخاب می شوند و علاوه بر دانش و تجربه و مهارت، توانمندی جسمانی آنها به عنوان یک اصل، مورد توجه جدی خواهد بود.

سرپرست سازمان حج و زیارت در پایان گفت: از ابتدای امسال کمیته های ۱۳ گانه حج تشکیل شده که این کمیته ها جلسات مستمر خود را برگزار کرده و آمادگی کامل برای برگزاری حج در سازمان حج و زیارت وجود دارد.