ساخت و تعمیر ۵۴ پروژه بهداشتی درمانی در شهرستان رزن

سید مهدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر از ساخت و تعمیر و تجهیز ۵۴ پروژه بهداشتی درمانی در شهرستان طی سال جاری خبرداد و اظهارداشت: برای ساخت این پروژه ها بیش از ۹۰ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.

وی افزود: از ۵۴ پروژه در دست ساخت و تعمیر ۳۰ پروژه احداثی و ۲۴ پروژه تعمیری است.

حسینی با بیان اینکه تمام این پروژها تا خردادماه سال آینده به بهره برداری می رسد، عنوان کرد: طی سالجاری بیش از ۷ میلیارد ریال اعتبار از منابع بیمه روستایی به مرکز بهداشت اختصاص یافته است.

وی افزود: همچنین در سالجاری بیش از ۷ میلیارد نیز برای تجهیز و بهره برداری از درمان بستر های «قروه درجزین» و «دمق» تخصیص یافته است.

وی در ادامه خرید و تجهیز دستگاه های مانیتورینگ قلبی ۷ پارامتری در تمامی مراکز جامع سلامت حوزه بهداشت را از دیگر اقدامات این شبکه طی سالجاری عنوان کرد.

حسینی با اشاره به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در حوزه مرکز بهداشت گفت: امسال بیش از یک هزار و ۸۸۶ مورد خدمات پیراپزشکی در شهرستان رزن ارائه شده است.

وی عنوان کرد: طی سالجاری بیش از ۴۰۰ هزار خدمت توسط بهورزان ارائه شده که در سامانه سیب ثبت شده است.

انجام ۱۰۵۰ ماموریت توسط اورژانس شهرستان رزن طی سالجاری

مدیرشبکه بهداشت درمان شهرستان رزن با اشاره به فعالیت های اورژانس شهرستان رزن گفت: طی سال جاری بیش از یک هزار و ۵۰ ماموریت توسط اورژانس شهرستان رزن انجام شده است.

حسینی از بهره برداری ساختمانهای جدید پایگاهای اورژانس شهر دمق و قروه درجزین درسالجاری خبر داد و افزود: مرکز فوریتهای شهرستان رزن در سالجاری به یک دستگاه آمبولانس پیشرفته با امکانات ICU مجهز شده است.