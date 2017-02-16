کمک رسانی به۴۳۰ خانوار آسیب دیده در جهرم/فعالیت ۲۰۰ نیروی امدادی

رامین جعفرنژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در ۲۴ ساعت گذشته پرسنل و امدادگران جمعیت هلال احمر در ساختمان امداد شهری، انبار امدادی و پایگاه های جاده ای و همچنین اکیپ های سیارخدمات قابل ملاحظه ای به ساکنان آسیب دیده شهرها و روستاها و عشایر شهرستان ارائه کرده اند.

وی این خدمات را شامل اعزام نیروها به عملیات امدادی و توزیع اجناس امدادی و خوراکی میان ۴۳۰ خانوار خسارت دیده در سطح شهرستان به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیون تومان عنوان کرد.

رئیس جمعیت هلال احمر جهرم بیان کرد: ۵۰ نفر نیرو در قالب ۱۰ تیم امدادی مجهز به پنج خودرو هلال احمر، ۲خودرو شاسی بلند متعلق به تیپ ۳۳ هوابرد المهدی(عج)، پنج موتور آبکش و وسایل نجات در ۴۸ سری عملیات امدادی به کار گرفته شده اند.

جعفرنژاد خواستار همراهی خیرین و مسئولان شهرستان با نهادهای امدادی شهرستان جهرم از جمله هلال احمر و آتش نشانی جهت تکمیل تجهیزات و امکانات مورد نیاز آنان شد.

۲۰۰ نیروی امدادی در سطح شهر جهرم فعال هستند

رئیس شورای اسلامی شهر جهرم گفت: ۲۰۰ نیروی امدادی در سطح شهر مشغول به فعالیت هستند.

وحیدرضا مردانی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: ستاد مدیریت بحران شهرداری با حکم دادستانی در هر نقطه از شهر که‌ امکان خطر وجود دارد، پس از اخطار شفاهی و حکم دادستانی، رفع خطر را با کم ‌کردن ارتفاع دیوارها انجام می دهد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضروظیفه‌ ستاد بحران شهرداری بازکردن مسیرها و معابر شهری برای هدایت آب به خارج از شهر است، افزود: در این راستا۲۰۰ نیروی امدادی در سطح شهر مشغول به فعالیت هستند.

رئیس شورای اسلامی شهر جهرم با اشاره به توزیع نزدیک به ۵ هزار کیسه شن در نقاط مختلف شهر، بیان کرد: همچنین در این مدت ۶۰۰ تماس مردمی در مدت بارش ها تا کنون با ستاد مدیریت بحران شهرداری شده است.

وی با اشاره به اینکه در مناطق حساس نیز کانال فرعی هدایت آب حفر شده است، عنوان کرد: در کوچه‌های قدیمی امکان عبور و مرور ماشین‌های سنگین شهرداری وجود ندارد.

مردانی تاکید کرد: با توجه به بارش شدید باران از مردم می‌ خواهیم که از تردد غیرضروری به ویژه در بافت‌ های قدیمی و مکان ‌هایی که احتمال ریزش دارند، خودداری کنند.

وی همچنین از امدادرسانی به هفت واحدمسکونی آسیب دیده که از شدت آسیب بیشتری برخوردار بودند خبر داد.