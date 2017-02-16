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۲۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۳۹

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبرداد:

اختصاص ۳۵ میلیارد تومان در بودجه۹۶برای تولید فیلمهای فاخر

اختصاص ۳۵ میلیارد تومان در بودجه۹۶برای تولید فیلمهای فاخر

یاسوج- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اختصاص ۳۵ میلیارد تومان در سال آینده برای تولید فیلمهای فاخر در کشور خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، صالحی امیری که به یاسوج سفر کرده است، بعداز ظهر پنجشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: این اعتبار برای تولید فیلمهایی با اولویت هایی همچون سبک زندگی، خانواده، اخلاق، اقتصادمقاومتی، دفاع مقدس و ... هزینه می شود.

وی با بیان اینکه وزارت ارشاد به دنبال سینمایی در تراز انقلاب است، گفت: در جشنواره فجر امسال تلاش کردیم تا حواشی را کاهش دهیم و جشنواره ای در تراز انقلاب داشته باشیم.

صالحی امیری به حضور پر رنگ نسل جوان در جشنواره امسال اشاره کرد و بیان داشت: امسال سینماگران را از هم تفکیک نکردیم و ۱۹ فیلم اولی در جشنواره حضور داشتند که اغلب سیمرغ گرفتند.

وی تصریح کرد: در دو جشنواره اخیر بدون مداخله وزارت ارشاد و با داوری عادلانه فیلمهای انقلابی فیلمهای برتر جشنواره شدند.

صالحی امیری بیان کرد: برخی شبیه سازی هایی هم که در این جشنواره از جشنواره های خارجی می شد را امسال حذف کردیم.

وی عنوان کرد: در همه حوزه ها نگاه بلند مدت و اصلاح گرایانه داشته ایم و مبنای شرعی، امید و نشاط و دوری از سیاه نمایی را در دستور کار قرار دادیم.

صالحی امیری با بیان اینکه باید به مردم امید داده شود، گفت: در جشنواره امسال حتی فیلمهای تلخ هم امید بخش بودند.

کد مطلب 3909013

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