بارش ها در خراسان رضوی ادامه دارد

یحیی قائنی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، کمینه دمای شب گذشته مشهد را دو درجه سلسیوس اعلام و اظهار کرد: کمینه دمای این شهر برای امشب و یکشنبه شب به ترتیب سه درجه و ۱۱ درجه زیر صفرپیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه بیشینه دمای روز گذشته مشهد دو درجه سلسیوس پیش بینی شده، ادامه داد: بیشینه دمای این شهر برای امروز و یکشنبه به ترتیب دو درجه زیر صفر و صفر پیش بینی می شود.

رئیس مرکز پیش‌ بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی با بیان اینکه میانگین دمای روزانه و شبانه در روزهای پیش رو کاهش می یابد، افزود: میانگین دمای شبانه در مشهد و دیگر شهرستان های خراسان رضوی فردا شب تا ۱۰ درجه زیر صفر کاهش می یابد.

وی عنوان کرد: از عصر روز گذشته تاکنون حدود ۴۰ میلی متر باران و ۳۰ سانتی متر بارش برف در مشهد گزارش شده است.

قائنی پور با اشاره به اینکه فعالیت سامانه بارشی برف و باران که از روز گذشته در خراسان رضوی آغاز شده تا یکشنبه (فردا) ادامه دارد، تصریح کرد: فعالیت این سامانه در نواحی شمالی و مرکزی استان به صورت برف و در نواحی جنوبی خراسان رضوی به صورت برف و باران پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه گلمکان نیز با حدود ۳۰ سانتی متر برف،‌ بیشترین بارش برف را از روز گذشته تاکنون داشته است، عنوان کرد: در این مدت در شهرستان های قوچان ۲۵، سرخس ۱۴، درگز و فریمان ۱۲ و در نیشابور ۹ سانتی متر برف باریده است.

رئیس مرکز پیش‌ بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی در ادامه گفت: همچنین در این مدت شهرستان خواف با ۵۱ میلی متر و تربت جام با ۴۵ میلی متر بیشترین بارش باران را در بین شهرستان های خراسان رضوی داشته اند.

وی با اشاره به تحلیل نقشه ها و مدل های هواشناسی ابراز کرد: طبق آخرین اطلاعات ارسالی از شهرستان های خراسان رضوی، در این مدت هفت شهرستان خراسان رضوی شاهد بارش برف بوده اند و در ۱۵ شهرستان برف و باران گزارش شده است.



