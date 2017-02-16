شهرکرد نامزد نهایی پایتخت کتاب ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اسلامی استان چهار محال و بختیاری، فرانک کبیری گفت: مسئولان فرهنگی ایران از دو سال پیش با ارائه طرحی با عنوان «پایتخت کتاب ایران» زمینه را برای رقابت فرهنگی شهرهای مختلف کشور در حوزه مطالعه و کتابخوانی فراهم کردند.

کبیری اظهار کرد: عنوان پایتخت جهانی کتاب همه ساله توسط یونسکو به شهری اعطا می شود که در راستای تقویت جایگاه کتاب و ترویج کتابخوانی تلاش چشمگیری کرده باشد.

وی افزود: مسئولان فرهنگی ایران نیز از دو سال پیش با ارائه طرحی با عنوان پایتخت کتاب ایران زمینه را برای رقابت فرهنگی شهرهای مختلف کشور در حوزه مطالعه و کتابخوانی فراهم کردند.