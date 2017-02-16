  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۰۶

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهرکرد:

شهرکرد نامزد نهایی پایتخت کتاب ایران شد

شهرکرد نامزد نهایی پایتخت کتاب ایران شد

شهرکرد- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهرکرد گفت: شهرکرد نامزد نهایی پایتخت کتاب ایران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اسلامی استان چهار محال و بختیاری، فرانک کبیری گفت: مسئولان فرهنگی ایران از دو سال پیش با ارائه طرحی با عنوان «پایتخت کتاب ایران» زمینه را برای رقابت فرهنگی شهرهای مختلف کشور در حوزه مطالعه و کتابخوانی فراهم کردند.

کبیری اظهار کرد: عنوان پایتخت جهانی کتاب همه ساله توسط یونسکو به شهری اعطا می شود که در راستای تقویت جایگاه کتاب و ترویج کتابخوانی تلاش چشمگیری کرده باشد.

وی افزود: مسئولان فرهنگی ایران نیز از دو سال پیش با ارائه طرحی با عنوان پایتخت کتاب ایران زمینه را برای رقابت فرهنگی شهرهای مختلف کشور در حوزه مطالعه و کتابخوانی فراهم کردند.

کد مطلب 3909068

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها