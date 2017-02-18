برخی از روستاهای تایباد خالی از سکنه شدند

حسین شرافتی راد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر در خصوص تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: به سبب بارش برف و باران در روز گذشته در تایباد سیل در این شهرستان جاری شد.

وی با بیان اینکه شهروندان این شهرستان با مشکلات متعددی روبه رو شده اند، ادامه داد: به دنبال وقوع سیل در محورهای ارتباطی تایباد و بروز معضلات فردی از اهالی این شهرستان مفقود شده است.

فرماندار تایباد تصریح کرد: همچنین محورهای ارتباطی این شهرستان با شهرهای باخرز، تربت جام و بخش میان ولایت مسدود شده اند.

وی در ادامه به خالی شدن منازل مسکونی روستای دوغارون در فاصله پنج کیلومتری تایباد بر اثر شدت بارش برف و بارن اشاره کرد و گفت: بند شهر مشهدریزه از توابع این شهرستان نیز در معرض تخریب قرار گرفته که در صورت بروز این مهم، چهار هزار و ۵۰۰ نفر از ساکنین این شهر را خطر سیل تهدید می کند.

شرافتی راد از انتقال کلیه اهالی روستای خیرآباد از توابع تایباد به مراکز اسکان خبر داد و عنوان کرد: چند خانوار در راه مانده نیز توسط نیروهای هلال احمر به مراکز اسکان موقت انتقال داده شدند.