  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۲۶

پس از بارش های متوالی برف و باران؛

برخی از روستاهای تایباد خالی از سکنه شدند

برخی از روستاهای تایباد خالی از سکنه شدند

مشهد ـ فرماندار تایباد از مفقود شدن یک نفر در تایباد به دنبال وقوع سیل در این شهرستان خبر داد و گفت: همچنین برخی از روستاهای شهرستان تایباد خالی از سکنه شدند.

حسین شرافتی راد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر در خصوص تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: به سبب بارش برف و باران در روز گذشته در تایباد سیل در این شهرستان جاری شد.

وی با بیان اینکه شهروندان این شهرستان با مشکلات متعددی روبه رو شده اند، ادامه داد: به دنبال وقوع سیل در محورهای ارتباطی تایباد و بروز معضلات فردی از اهالی این شهرستان مفقود شده است.

فرماندار تایباد تصریح کرد: همچنین محورهای ارتباطی این شهرستان با شهرهای باخرز، تربت جام و بخش میان ولایت مسدود شده اند.

وی در ادامه به خالی شدن منازل مسکونی روستای دوغارون در فاصله پنج کیلومتری تایباد بر اثر شدت بارش برف و بارن اشاره کرد و گفت: بند شهر مشهدریزه از توابع این شهرستان نیز در معرض تخریب قرار گرفته که در صورت بروز این مهم، چهار هزار و ۵۰۰ نفر از ساکنین این شهر را خطر سیل تهدید می کند.

شرافتی راد از انتقال کلیه اهالی روستای خیرآباد از توابع تایباد به مراکز اسکان خبر داد و عنوان کرد: چند خانوار در راه مانده نیز توسط نیروهای هلال احمر به مراکز اسکان موقت انتقال داده شدند.

کد مطلب 3909090

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها