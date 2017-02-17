به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاکشاورزی، خداکرم جلالی در نشست بررسی و مقابله با پدیده ریزگردها در استانداری خوززستان افزود: این بیابان ها که در همه نقاط استان خوزستان پراکنده هستند به عنوان منشاء داخلی ریزگردها مطرح هستند که باید طرح های بیابان زدایی به روش های مختلف بیولوژیک، کاشت نهال، رهاسازی آب و مرطوب کردن در آن انجام شود.

وی گفت: تاکنون در ۱۲۰هزار هکتار از اراضی بیابانی استان خوزستان طرح مقابله و تثبیت به روش های گوناگون اجرا شده است و می طلبد که طرح های تثبیت و مقابله با ریزگردها با سرعت بیشتری انجام شود.

جلالی با بیان اینکه در اجرای طرح فوری تثبیت ۴۰هزار هکتار از اراضی بحرانی و بیابانی استان که در یک ماه آینده باید به اتمام برسد گفت: با تاکید رئیس جمهوری و هیات دولت، باید با همه توان و امکانات بتوانیم این کار بزرگ را به سرانجام برسانیم.

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به بازدیدش از مناطق اطراف هورالعظیم و شادگان که به گفته وی چند سالی است به علت خشکسالی، با مشکلات زیادی رو به رو شده اند افزود: در گذشته که بارندگی مناسب بوده اطراف این هورها آباد و سرسبز بوده ولی هم اکنون به کانون های ریزگرد تبدیل شده اند.

جلالی با تاکید بر این اینکه درمان این مناطق خشکیده اطراف هورها، آب و بارندگی است افزود: امسال بارندگی خوبی در استان خوزستان حتی در حد نرمال نداشتیم که امیدواریم با نزول برکات الهی، بتوانیم با اجرای طرح های مقابله و بیابان زدایی، از هجوم ریزگردها جلوگیری کنیم.

وی گفت: برخی از روستاهای اطراف هورهای استان چهار روز است برق ندارند و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند.

بیابان‌زدایی ۵ساله ۸۰۰هزار هکتار از اراضی خوزستان

در این نشست معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی هم گفت: هفته گذشته از سوی رئیس جمهوری برای اجرای طرح های مقابله با ریزگردها به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد و هم اکنون با همه توان وارد این مساله شده ایم.

عبدالمهدی بخشنده گفت: طرح بیابان زدایی در سطح ۸۰۰هزار هکتار از اراضی خوزستان که به نوعی در پدیده ریزگردها اثرگذار هستند یک کار بزرگ و جهادی است که باید در پنج سال به سرانجام برسد.

وی لازمه موفقیت در طرح های مقابله با ریزگردها با منشاء داخلی را حضور و مشارکت مردمی و دستگاههای اجرایی دانست و افزود: این حق طبیعی مردم است که در مرارت و سختی نباشد و گوش دولت نیز شنوا باشد.

بخشنده با اشاره به اینکه در هفته های اخیر مردم خوزستان از ناحیه ریزگردها و قطعی برق و آب متحمل سختی های فراوانی شده اند اظهار کرد: مردم صدای خود را به مسئولان رساندند و وظیفه ماست با همه توان وارد میدان شویم.

وی به تخصیص اعتبار ۱.۵میلیارد دلار برای اجرای طرح ۵۵۰هزار هکتاری مقام معظم رهبری در خوزستان از محل صندوق توسعه ملی اشاره و اظهار کرد: دولت در این بخش سالانه ۱۰هزار میلیارد ریال در خوزستان هزینه می کند و با اجرای فاز دوم این طرح ملی، سرمایه گذاری بیشتری در بخش کشاورزی استان انجام می شود.