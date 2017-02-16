به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاتب در جریان شورای اداری استان سمنان که ظهر پنج شنبه در استانداری با حضور معاون وزیر کشور برگزار شد، گفت: خوشبختانه رشد اقتصادی کشور در سال ۹۵ به پنج درصد رسید که این موضوع از جمله دستاوردهای دولت در سه سال اخیر محسوب می شود که باعث شد اقتصاد جامعه وضعیت بهتری پیدا کند.

وی با بیان اینکه عبور رشد اقتصادی از مرز پنج درصد در بودجه سال آتی نیز تاثیر ویژه ای گذاشته است، افزود: همکاران ما در مجلس شورای اسلامی نگاه ویژه ای به مقوله اقتصاد و رشد اقتصادی در سطح کشور طی سال آینده داشته اند و سعی شده است تا این رشد اقتصادی در بررسی بودجه سال آتی که از یکشنبه در صحن علنی مجلس آغازمی شود، لحاظ شود.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: یکی از تاکیدات مجلس به دولت یازدهم در مقوله مهار تورم و کاهش فشار اقتصادی ناشی از گرانی ها بر دوش مردم بود که امروز تا حدی این مطالبه عملیاتی شده است.

کاتب با بیان اینکه در بودجه سال آتی هدفگذاری ویژه ای در مقوله اقتصاد خانوار صورت گرفته است، ابراز داشت: نرخ بالای تورم به واقع به مردم و کشور آسیب می رساند و باید جلوی این امر گرفته می شد امروز هرچند همچنان مشکلات اقتصادی در جامعه وجود دارد اما رشد بالای پنج درصد مثبت و کنترل تورم در حالت یک رقمی دستاوردهای ما در سال های اخیر محسوب می شوند که نباید آن ها را نادیده گرفت.

وی افزود: دولت یازدهم در راستای ثبات اقتصادی اقدامات خوبی را در بدنه کارشناسی خود اجرا کرد که حمایت از تولید در قالب طرح هایی مانند تسهیلات بهین یاب در زمره این مسائل است.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: در کنار نگاه ویژه به تولید، کاهش نرخ تورم، ثبات اقتصادی، سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی در کنار خروج از رکود اقدامات موثر و مثبتی بود که از سوی دولت در سال های اخیر به کار گرفته شده است.

کاتب بخش دیگری از سخنان خود را به انتخابات پیش رو اختصاص داد و گفت: مردم استان سمنان با وجود مشارکت ۷۷ درصدی در انتخابات گذشته، قطعا در این رویداد عظیم که می تواند سرنوشت یک ملت را دستخوش تغییر کند، بار دیگر حماسه سازی خواهند کرد.

وی همچنین خطاب به مسئولان اجرایی استان نیز، افزود: باید امانتدار بود و این امانتداری در حفاظت از آرای عمومی مردم موثر است.