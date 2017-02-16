طرح های بهداشتی و درمانی در شهرستان بناب افتتاح و کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر ، عصر امروز پنج شنبه در این مراسم بخش ان آی سی یو(NICU) بیمارستان شهدا، بخش آی سی یو(ICU) و واحد رادیولوژی دیجیتال بیمارستان امام خمینی(ره) و همچنین بخش روانپزشکی بیمارستان بناب افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفتند.

همچنین کلنگ احداث مراکز بهداشتی و درمانی روستای«آخوند قشلاق»، کوی فرهنگیان ۲، مرکز بهداشتی و درمانی شهری کوی شهرداری و آموزشگاه بهورزی خیابان لاله بناب به زمین زده شد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان بناب در آیین افتتاح طرح های بهداشتی و درمانی بناب با ارائه گزارشی از پروژه های قابل افتتاح و کلنگ زنی گفت: جهت اجرای طرح های تکمیل شده ۵۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده و برای طرح های کلنگ زنی شده نیز بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه خواهد شد.

دکتر هوشنگ شریفی افزود: برای پروژه های در حال ساخت در حوزه درمان شهرستان بناب نیز بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده که هم اکنون در حال ساخت هستند.

وی سپس از جذب ۲۰ پزشک متخصص در سال جاری برای شهرستان بناب خبرداد و گفت: امسال به اندازه ۴ سال گذشته در بناب پزشک جذب شده است.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان بناب تصریح کرد: مطالعات احداث بیمارستان جایگزین نیز در بناب اجرا شده و ۱۰۵ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل آن پیش بینی شده است که امیدواریم در سال ۹۶ شاهد کلنگ زنی آن باشیم.

دکتر شریفی با اشاره به اشتغال به ار قریب به یک هزار نفر نیرو در قالب پزشک، کادر درمانی، پرستار و پرسنل اداری در حوزه بهداشت و درمان بناب اظهار کرد: این تعداد پرسنل از داشتن هرگونه امکانات و تأسیسات ورزشی محروم هستند که انتظار داریم نسبت به ایجاد امکانات ورزشی برای استفاده همکاران درمانی بناب اهتمام شود.

این گزارش حاکی است، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز در این مراسم از انتخاب دانشگاه علوم پزشکی تبریز به عنوان دانشگاه برتر از نظر جلب کمک های مردمی در کشور خبر داد و افزود: مردم استان آذربایجان شرقی بالغ بر یک هزار میلیارد ریال در حوزه سلامت کمک مالی کرده اند که باید از این سرمایه بزرگ صیانت کنیم.

دکتر محمدحسین صومی با اشاره به اینکه هیچ دولتی به اندازه دولت یازدهم جوابگوی سلامت مردم نبوده است؛ تأکید کرد: به هیچ وجه اجازه تخلف در حوزه بهداشت و درمان را نداریم.

وی سپس از وجود هماهنگی بین بخش های مختلف در شهرستان بناب به عنوان یک ظرفیت و پتانسیل مهم در حوزه سلامت این شهرستان نام برد و تصریح کرد: خیرانی که در حوزه سلامت همکاری و مساعدت می کنند باید احساس کنند که عوامل درمان در شهرستان در خدمت مراجعان عزیز هستند.

قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در ادامه با درخواست از مردم جهت نظارت دقیق و مستمر به مسائل حوزه بهداشت و درمان خاطرنشان کرد: مردم از ما شفافیت را مطالبه کنند و نباید مردم در بحث درمان به مشکل برخورند و علیرغم اینکه ضعف های زیادی داریم ولی تلاش ما بر این است که در این حوزه فعال باشیم.

بنا بر این گزارش، نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این مراسم با اشاره به اظهارات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان و قشرهای مختلف مردم آذربایجان با ایشان که فرمودند«مردم آذربایجان در تمام صحنه ها نقش و سهم اساسی دارند»؛ گفت: لذا شأن و منزلت مردم آذربایجان چنین ایجاب می کند که به مردم آن نیز در تمامی زمینه ها علی الخصوص در حوزه بهداشت و درمان توجه ویژه ای شود.

ضیاءالله اعزازی افزود: انتظارات مردم از مسئولان باید محقق شود.

وی همچنین با اشاره به رضایت مردم از عملکرد پزشکان، پرستاران، کادر درمانی، بهداشتی و اداری در بناب گفت: با اجرای طرح تحول سلامت توسط این دولت شاهد تحولات اساسی در این حوزه بوده ایم.

اعزازی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی سپس با اشاره به راه اندازی ام آر آی توسط بخش خصوصی در شهرستان بناب از رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز خواستار مساعدت و همکاری لازم در زمینه راه اندازی این مجموعه توسط بخش خصوصی شد.

این گزارش می افزاید، فرماندار بناب نیز در آیین افتتاح طرح های بهداشتی و درمانی این شهرستان گفت: در طول سه و نیم سال گذشته شاهد تحول عظیم و انقلابی در حوزه سلامت، بهداشت و درمان کشور علی الخصوص شهرستان بناب بوده ایم.

ولی الله فرج اللهی ضمن تقدیر و تشکر از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بخاطر اختصاص ۲۰ پزشک در بخش های مختلف به این شهرستان تصریح کرد: با جذب این پزشکان شاهد کاهش اعزام بیماران اورژانسی به تبریز هستیم.

وی همچنین با اشاره به ورود خیران به حوزه سلامت خاطرنشان کرد: باز شدن پای خیران به مسائل بهداشتی یکی از موفقیت های این دولت است و امیدواریم با کمک های خیران و مساعدت های دولت شاهد تکمیل و بهره برداری از طرح های مختلف بهداشتی در منطقه باشیم و مردم نیز بتوانند از این امکانات استفاده مطلوب را ببرند.

نماینده عالی دولت در شهرستان بناب تصریح کرد: هم اکنون بیش از ۶۰ درصد بیماران بستری در بیمارستان های بناب را افراد غیربومی و از شهرهای همجوار استان آذربایجان غربی تشکیل می دهند و این نشان دهنده این است که پزشکان، پرستاران و عوامل بهداشتی و درمانی خدمات خوبی به بیماران ارائه می دهند.

این گزارش می افزاید، در ادامه مراسم افتتاح و کلنگ زنی طرح های بهداشتی و درمانی از ۱۰ نفر از خیران شهرستان بناب که در حوزه سلامت مساعدت و کمک کرده اند با اهدای لوح سپاس تجلیل بعمل آمد.

شهرستان ۱۴۰ هزار نفری بناب در ۱۱۰ کیلومتری جنوب تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی به دلیل واقع شدن در مرکز مسیر مواصلاتی چندین استان غربی کشور و همچنین فاصله کم این شهرستان با شهرستان های همجوار همواره یکی از مراکز ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به افراد غیربومی بوده و تکمیل و تجهیز مراکز بیمارستانی و بهداشتی این شهرستان یکی از ضروریات است.