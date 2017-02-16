به گزارش خبرنگار مهر، رامین رضائیان پس از پیروزی دو بر یک پرسپولیس برابر سپاهان، با اشاره به مصاحبه یکی از بازیکنان استقلال پس از دربی گفت: به هر حال یک مسابقه بود که به پایان رسید و هر چه بود، تمام شد، اما صحبت یکی از بازیکنان استقلال واقعاً شایسته نبود. ما همه با هم دوست هستیم. مربی به غیر از بحث فنی، باید اخلاق و رفتار را نیز یاد بازیکنش بدهد.

وی افزود: من نمی‌خواهم نام بازیکن را بگویم، چرا که در فوتبال همه با هم دوست هستیم و زشت است که بخواهم این کار را انجام دهم.

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به دیدار پرسپولیس برابر سپاهان خاطرنشان کرد: به هر حال سپاهان تیم بزرگی بود که ما توانستیم آن را ببریم و بازی خوبی انجام دادیم؛ از هواداران نیز تشکر می‌کنم.

رضائیان در خصوص نحوه پنالتی زدنش گفت: این کار را از قبل تمرین کرده بودیم و هنگامی که هیچ‌کس در ورزشگاه نبود نیز ما این کار را تمرین کردیم. من به مهدی طارمی گفتم که این کار خطرناک است و حواسش باشد؛ به داور هم اعلام کردم که حواسش را به مدافعان تیم حریف جمع کند.