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۲۸ بهمن ۱۳۹۵، ۲۰:۱۷

رامین رضائیان:

صحبت‌های بازیکن استقلال شایسته نبود/ با طارمی هماهنگ کرده بودیم

صحبت‌های بازیکن استقلال شایسته نبود/ با طارمی هماهنگ کرده بودیم

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به اینکه تیم بزرگی را توانستند ببرند، گفت: صحبت‌های بازیکن استقلال پس از دربی شایسته نبود.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین رضائیان پس از پیروزی دو بر یک پرسپولیس برابر سپاهان، با اشاره به مصاحبه یکی از بازیکنان استقلال پس از دربی گفت: به هر حال یک مسابقه بود که به پایان رسید و هر چه بود، تمام شد، اما صحبت یکی از بازیکنان استقلال واقعاً شایسته نبود. ما همه با هم دوست هستیم. مربی به غیر از بحث فنی، باید اخلاق و رفتار را نیز یاد بازیکنش بدهد.

وی افزود: من نمی‌خواهم نام بازیکن را بگویم، چرا که در فوتبال همه با هم دوست هستیم و زشت است که بخواهم این کار را انجام دهم.

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به دیدار پرسپولیس برابر سپاهان خاطرنشان کرد: به هر حال سپاهان تیم بزرگی بود که ما توانستیم آن را ببریم و بازی خوبی انجام دادیم؛ از هواداران نیز تشکر می‌کنم.

رضائیان در خصوص نحوه پنالتی زدنش گفت: این کار را از قبل تمرین کرده بودیم و هنگامی که هیچ‌کس در ورزشگاه نبود نیز ما این کار را تمرین کردیم. من به مهدی طارمی گفتم که این کار خطرناک است و حواسش باشد؛ به داور هم اعلام کردم که حواسش را به مدافعان تیم حریف جمع کند.

کد مطلب 3909192

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