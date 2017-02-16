ناصر امیرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت کشتی رافائل به عنوان یکی از میراث‌ فرهنگی و تاریخی استان بوشهر اظهار داشت: ایران عضو کنوانسیون جهانی حمایت از میراث فرهنگی زیرآب است و بر این اساس، خارج کردن قطعات کشتی رافائل از زیر آب و خرید و فروش و انتقال این قطعات خلاف قانون است.

وی با اشاره به اینکه در حال ثبت ملی کشتی رافائل در فهرست آثار ملی هستیم، اضافه کرد: با ثبت این اثر در فهرست آثار ملی تلاش می‌شود که فضای توسعه این بخش به عنوان یک ظرفیت گردشگری بیش از پیش فراهم شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر تصریح کرد: با جدیت پیگیر حفظ این اثر گران‌بها هستیم و تلاش می‌کنیم که این اثر تمام و کمال در استان باقی بماند.

امیرزاده بیان کرد: روز شنبه پرونده ثبت این کشتی به عنوان یک اثر ارزشمند ملی به سازمان میراث فرهنگی کشور برای ثبت ارسال خواهد شد و مدیران سازمان قول همکاری داده‌اند که در سریع‌ترین زمان ممکن این اثر تاریخی و فرهنگی را به ثبت ملی برسانند.

وی با اشاره به اینکه تلاش‌هایی برای خروج برخی قطعات این کشتی از استان انجام گرفته است، تصریح کرد: این اقدام خلاف قانون است و پیگیری کرده‌ایم تا در دیگر استان‌ها این قطعات خریداری نشود و در استان باقی بماند.

امیرزاده تاکید کرد: در راستای حفظ آثار ملی و آثار تاریخی و باستانی استان بوشهر از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم و به هیچ‌وجه در مقابل سودجویان و متخلفان کوتاه نمی‌آییم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر خاطرنشان کرد: از متخلفان و افرادی که نسبت به جابجایی و خرید و فروش قطعات کشتی رافائل اقدام می‌کنند، شکایت می‌کنیم.

وی افزود: ما شکایت رسمی خود را از افرادی که به این اثر تاریخی و فرهنگی آسیب می‌رسانند را تقدیم مقامات قضایی خواهیم کرد.