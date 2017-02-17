به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، بانک مرکزی انگلیس اعلام کرد علی‌رغم جنجال‌ها به دلیل استفاده از چربی حیوانی در تهیه اسکناس‌های ۵ پوندی جدید، گردش این اسکناس‌ها را متوقف نخواهد کرد.

همچنین بانک مرکزی انگلیس در اعلامیه‌ای از رونمایی از اسکناس‌های جدید ۱۰ پوندی در ماه سپتامبر سال جاری میلادی خبر داد.

در این اعلامیه آمده است بانک مرکزی درباره استفاده از چربی حیوانی در تولید اسکناس‌های پلیمری جدید بررسی‌های دقیقی انجام داده است؛ اما نمی‌توانسته است از مسئولیت خود در تولید اسکناس‌های با کیفیت چشم پوشی کند.

بانک مرکزی انگلیس همچنین اعلام کرد تنها مقدار بسیار اندکی از چربی حیوانی در تهیه این اسکناس‌ها استفاده شده است. با این‌حال، مقامات این بانک تعهد داده اند در تلاش برای یافتن راه‌هایی هستند که در آینده، در تولید اسکناس‌ها گزینه‌های دیگر نیز در نظر گرفته شود.

مقامات این بانک اعلام کرده اند قراردادها برای تولید اسکناس‌های جدید ۲۰ پوندی به دلیل بررسی استفاده از مواد گیاهی به جای چربی حیوانی به تعویق افتاده است.

قرار است تا سال ۲۰۲۰، این اسکناس‌ها روانه بازار شوند.