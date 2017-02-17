مودت در خانواده ها افزایش یابد/ نقش محوری مساجد در کاهش آسیب ها

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین کاظم لطفیان در جمع روانشناسان و مددکاران اجتماعی دانشگاه پیام نور استان اظهار کرد: همواره یکی از کارهای بزرگ برگزیدگان الهی مددکاری بوده است.

وی با بیان اینکه سه مشکل در زندگی انسان ها وجود دارد، افزود: عده ای از مردم زیاده خواه هستند و متاسفانه زیاده خواهی یکی از مشکلات امروز است که آدم های اطراف و خودشان را گرفتار می کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه خداوند متعال برای پیشگیری از شهوت و زیاده خواهی به صورت مطلق تجدید نظر در اقامه نماز را پیشنهاد می دهد، گفت: تضییع نماز به شهوت گرایی در جامعه می انجامد پس باید همواره بر اقامه نظر تاکید داشت.

وی با بیان اینکه داشتن حس بدبختی و شقاوت دومین مشکلی است که در محیط خانواده ها به صورت جدی هویدا می شود، بیان کرد: خداوند متعال راهکار خروج از این بحران را تجدید نظر در رابطه انسان با پدر و به خصوص مادر می داند.

حجت الاسلام لطفیان با اشاره به اینکه انس با مادر انسان را از شقاوت و زورگویی و ستم گری نجات می دهد، عنوان کرد: تا می توانیم باید تاکید بر رابطه درست بین فرزندان با والدین به خصوص مادر داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تعابیر مثبت اندیشی در جامعه امروز بسیار کم شده است، افزود: احساس سرخوردگی را باید با رابطه مستحکم با مادر جبران کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه عصری که جامعه امروز در آن قرار دارد عصر بحران ایمان است، اظهار داشت: امروزه تنگی در معیشت برای همه انسان ها یک فصل مشترک است.

حجت الاسلام لطفیان ادامه داد: یک مددکار موفق کسی است که زمینه های فقر را در محیط خانواده و جامعه ریشه کن کند.

وی با اشاره به اینکه تنگی در معیشت لزوما به معنای آسایش انسان ها نیست چرا که امروز انسان ها از یک آرامش نسبی برخوردارند، افزود: متاسفانه گمشده خانواده ها آرامش است لذا فعالیت مددکاران باید به صورت ویژه در این بخش باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه خداوند راهکار تنگی در معیشت را انس با قرآن و خود می داند، تصریح کرد: خانه باید محل سکونت و آرامش باشد.

وی با اشاره به تفاوت های موجود بین مودت و محبت، بیان داشت: محبت جاده ای یک طرفه و دوست داشتن خشک و خالی است در صورتی که مودت جاده ای دو طرفه و دوست داشتن همراه با پیروی است.

حجت الاسلام لطفیان با بیان اینکه امروز در خانواده ها باید مودت افزایش پیدا کند، گفت: با استفاده از مذهب می توان همه دردهای جامعه بشری را درمان کرد.

دارند وی با اشاره به اینکه انسان هایی که مذهبی اند اراده قوی تر دارند، بیان کرد: متانت و استواری، صبر و شکیبایی در برابر مشکلات، شکرگزاری در برابر نعمت ها، قناعت و روا نداشتن ستم بر دیگران، تحمیل نکردن خود بر دیگران و سرزنش نکردن خود و دیگران از کاردکردهای مذهب در حوزه آسیب های به ویژه معضل مواد مخدر است.

وی با بیان اینکه مساجد و هیئت های مذهبی ما سرمایه های بسیار خوبی دارند، افزود: باید مساجد را در حوزه آسیب های جامعه درگیر کرد چرا که مذهب هم توان پیشگیری، هم توان مداخله و هم توان حمایت از کسی که آسیب دیده است را دارد.