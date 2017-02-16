«رابرت هاروارد» سمت «مشاور امنیت ملی کاخ سفید» را نپذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،‌ روزنامه «فایننشیال تایمز» روز پنج شنبه به نقل از دو مقام آگاه گزارش داد که «روبرت هاروارد» گزینه موردنظر «دونالد ترامپ» برای تصدی مقام «مشاور امنیت ملی»، از قبول این سمت سرباز زد.

به گفته دو مقام آگاه در تیم دولت ترامپ، دریادار بازنشسته «رابرت هاروارد» معاون سابق فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا به عنوان جانشین «مایکل فلین» برای احراز تصدی مشاور امنیت ملی کاخ سفید معرفی شده بود.

شایان ذکر است که ژنرال «مایکل فلین» به دلیل طرح اتهاماتی علیه وی مبنی بر ارائه اطلاعات ناقص به «مایک پنس» معاون رئیس جمهور در خصوص گفتگوهای خود با سفیر روسیه در آمریکا، تحت فشار مقامات کاخ سفید وادار به کناره گیری شد.