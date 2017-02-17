اجرای پروژه ۳۰۰میلیارد ریالی درورامین/ پیشرفت ۷۰درصدی پل امام رضا

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: پل امام رضا(ع) به عنوان بخشی از پروژه قطار حومه ای تهران- ورامین- پیشوا با جدیت و سرعت در حال انجام است و مسئولان و شهروندان ورامینی از روند احداث این پروژه ابراز رضایت می کنند.

بر اساس تصمیم مسئولان وزارت راه و شهرسازی و با محوریت شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، برای ساخت پل امام رضا(ع)، ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است و هم اکنون فاز دوم این پروژه از سوی پیمانکار با جدیت دنبال می شود.

مسئولان محلی و شهروندان ورامینی امیدوار هستند که هر چه زودتر پروژه پل امام رضا(ع) به عنوان یکی از مهم ترین پروژه های شهری به ایستگاه پایانی و نهایی خود برسد.

ساخت پل امام رضا(ع) ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است

رضا شاکری مدیر کل راه آهن استان تهران که طی روزهای اخیر به شهرستان ورامین سفر و آخرین وضعیت ساخت پل امام رضا(ع) را مورد بازدید قرار داده بود، اظهار داشت:ساخت پل امام رضا(ع) به عنوان بخشی از پروژه قطار حومه ای ورامین در جریان است.

وی افزود: برای ساخت پل امام رضا(ع)، اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده و روند احداث پروژه نیز رضایت بخش است.

مدیر کل راه آهن استان تهران میزان پیشرفت پروژه را ۷۰ درصد عنوان کردو ادامه داد: پروژه پل امام رضا(ع) با پیشرفت ۷۰ درصدی همراه بوده است.

وی ابراز امیدواری کرد که در اردیبهشت ماه سال آینده شاهد افتتاح پروژه پل امام رضا(ع) به عنوان یکی از مهم ترین پروژه های شهری ورامین باشیم.

پل امام رضا(ع) به سیمای شهری ورامین کمک خواهد کرد

فاطمه احمدی یکی از ساکنان محدوده میدان رازی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که محدوده ساخت پل امام رضا(ع) از مکان های پرتردد شهری در ورامین محسوب می شود، اظهار داشت: پل امام رضا(ع) به عنوان محل اتصال ورامین و پیشوا و محسوب شده و روزانه هزاران نفر از این مسیر تردد می کنند.

وی ساخت پل امام رضا(ع) بر اساس اصول و شاخص های فنی را یک ضرورت برای شهر ورامین عنوان کرد و افزود: امروز ساخت پل امام رضا(ع) یک نیاز و ضرورت برای شهر ورامین محسوب می شد و باید پل هایی نظیر امام رضا(ع) در نقاط دیگری که نیاز است، احداث شود.

احمدی با تأکید بر این نکته که مردم و شهروندان ورامینی برای اتمام پروژه پل امام رضا(ع) روزشماری می کنند، ادامه داد: شهروندان و مردم ورامین تمام سختی های ناشی از احداث یک پروژه شهری را تحمل کرده اند و امیدوارند تا پل امام رضا(ع) یک پروژه شهری مناسب و باکیفیت باشد تا به سیمای شهری ورامین کمک کرده و ترافیک در این محدوده را بهبود بخشد.

روند احداث پل امام رضا(ع) مناسب است

علی حیدریان شهردار ورامین نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت پل امام رضا(ع) اظهار داشت: هم اکنون فاز نخست پل امام رضا(ع) مورد استفاده رانندگان و شهروندان قرار گرفته و فاز دوم این پروژه نیز با جدیت در حال انجام است.

وی با اشاره به این نکته که مقاومت شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین منجر به اجرای پروژه پل امام رضا(ع) شد، افزود: اجرای کامل پل امام رضا(ع) کمک شایانی را به طرح تفصیلی شهر ورامین مبنای ساخت و احداث پل امام رضا(ع) در این منطقه محسوب می شود و کارشناسان شهرداری نیز بر اجرای دقیق و درست پروژه نظارت دارند بهبود بار ترافیکی در محدوده میدان رازی خواهد کرد.

حیدریان، بهبود سیمای شهری ورامین را از دیگر دستاوردهای پل امام رضا(ع) دانست و ادامه داد: ساخت کامل پل امام رضا(ع) به بهبود وضعیت سیمای شهری ورامین کمک بزرگی خواهد کرد.

شهردار ورامین با اشاره به این نکته که این پروژه مهم شهری بر اساس طرح تفصیلی در حال ساخت و احداث است، اضافه کرد: طرح تفصیلی شهر ورامین مبنای ساخت و احداث پل امام رضا(ع) در این منطقه محسوب می شود و کارشناسان شهرداری نیز بر اجرای دقیق و درست پروژه نظارت دارند.

وی با ابراز رضایت از روند احداث فاز دوم پل امام رضا(ع) یادآور شد: فاز دوم پل امام رضا(ع) از پیشرفت مطلوبی برخوردار است و بدون تردید در آینده نزدیک شاهد اتمام و بهره برداری از این پروژه خواهیم بود.

مدیریت شهری ورامین اصرار دارد که پل امام رضا(ع) قبل از زیرگذر ۱۵ خرداد به اتمام برسد و این مهم با جدیت دنبال می شود

شهردار ورامین با تأکید بر اصرار مدیریت شهری مبنی بر آماده شدن پل امام رضا(ع) افزود: مدیریت شهری ورامین اصرار دارد که پل امام رضا(ع) قبل از زیرگذر ۱۵ خرداد به اتمام برسد و این مهم با جدیت دنبال می شود.

وی با اشاره به این نکته که پروژه های شهری خوبی در ورامین در حال اجرا بوده، ادامه داد: ساخت پل امام رضا(ع)، زیرگذر ۱۵ خرداد و احداث میدان رازی از جمله پروژه های مهم شهری است که می تواند در توسعه شهری ورامین بسیار موثر باشد.

حیدریان با تشریح اختلاف میان پیمانکار و شرکت آب و فاضلاب در جریان احداث پل امام رضا(ع) یادآور شد: اختلاف نظرهایی میان پیمانکار و شرکت آب و فاضلاب در خصوص انتقال خط لوله وجود داشت که تلاش های لازم برای حل این مشکل انجام شده است.

ساخت پل امام رضا(ع) خدمت بزرگی در شهر ورامین محسوب می شود

شهردار ورامین با تأکید بر این نکته که تکمیل و راه اندازی پل امام رضا(ع) به عنوان یک پروژه مهم شهری، خدمت بزرگی به مردم ورامین خواهد بود، گفت: روزانه صدها ورامینی از روند احداث پروژه پل امام رضا(ع) بازدید می کنند و بدون تردید افتتاح این پروژه می تواند خدمت بزرگی به مردم ورامین بویژه محدوده میدان رازی باشد.

به هر ترتیب پل امام رضا(ع) به عنوان یکی از مهم ترین پروژه های شهری ورامین با پیشرفت خوبی همراه بوده است و در صورت ادامه یافتن روند موجود، در ماه های آینده شاهد افتتاح یکی از طرح های مهم شهری در این منطقه خواهیم بود.

بدون تردیداجرای پروژه هایی نظیر پل امام رضا(ع) در شهر ورامین که در بسیاری از مناطق خود دارای بافت قدیمی و سنتی است، می تواند به توسعه شهرنشینی و بهبود سیمای شهری کمک شایان و قابل توجهی را داشته باشد.