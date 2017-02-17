تسلط ارتش سوریه بر مزارع الکلابیات در غرب تدمر/هلاکت ۷۴ تروریست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخباریه، نیروهای ارتش سوریه و همپیمانان آن بر مزارع الکلابیات در البیارات غربی در حومه غربی تدمر در استان حمص مسلط شدند.

منابع سوری گزارش دادند که ارتش سوریه از تروریستهای داعش در منطقه البیارات غربی سلاح و مهمات به دست آورد که از جمله آنها توپ جهنم، قناصه، آر پی جی و سلاح های دیگر است.

این در حالی است که قبلا نیز ارتش سوریه در این منطقه پیشروی کرده بود.

نیروی هوایی سوریه نیز مواضع داعش را در این منطقه هدف قرار داد و تلفات و خسارات زیادی به دشمن تکفیری وارد کرد.

در مناطق شمال غرب تدمر نیز ارتش سوریه با تروریستها درگیر شد و شماری از آنها را به هلاکت رساند.

از سوی دیگر ارتش سوریه در منطقه معره النعمان در حومه جنوبی ادلب، مواضع تروریستهای جبهه النصره و دیگر تروریستها را هدف حملات موشکی قرار دادند که بر اثر آن ۱۴ تروریست کشته شدند و ادوات آنها منهدم شد.

نیروی هوایی سوریه نیز مواضع تروریستها را در روستاهای کفرعین و مدایا در جنوب استان ادلب هدف قرار داد.

ارتش سوریه مواضع تروریستهای داعش را در اطراف شهر دیرالزور و حومه غربی آن هدف قرار داد که بر اثر این عملیات یکی از سرکرده های داعش به نام ابو الزبیر تونسی و معاون وی ابو محجن کشته شدند.

توپخانه ارتش سوریه نیز مواضع داعش را در روستاهای البغیلیه، اطراف الحلبیه در منطقه الصالحیه در دیرالزور هدف قرار داد.

در حومه قنیطره نیز ارتش سوریه هشت تروریست جبهه النصره را طی عملیاتی به هلاکت رساندند.

منابع سوری گزارش دادند: ارتش سوریه مواضع جبهه النصره را در برخی مناطق شهر درعا هدف قرار دادند و خسارات و تلفات سنگینی به آنها وارد کرد. در این عملیات شماری از تروریستها از جمله محمد الفرج یکی از سرکرده های جبهه النصره که سعودی بود به هلاکت رسید.

به گفته این منابع ۷۴ تروریست در عملیات ارتش سوریه در مناطق النازحین، کوم الرمان، جنوب الغاریه الغربیه و جنوب غرب الیادودده و تل شهاب در شهر درعا و حومه آن به هلاکت رسیده یا زخمی شدند.