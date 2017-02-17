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۲۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۱۴

کنگره ۱۷۲ شهید گروه ۶۵ توپخانه صاعقه رفسنجان برگزار شد

کنگره ۱۷۲ شهید گروه ۶۵ توپخانه صاعقه رفسنجان برگزار شد

رفسنجان - چهارمین کنگره سرداران، فرماندهان و ۱۷۲ شهید گروه ۶۵ توپخانه صاعقه رفسنجان عصر پنجشنبه در حسینیه ثارالله رفسنجان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که پنجشنبه شب برگزار شد فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جمعی از رزمندگان دفاع مقدس، خانواده شهدا و جانبازان و ایثارگران، مسئولان و اقشار مختلف مردم حضور داشتند.

فرمانده گروه ۶۵ توپخانه صاعقه نیروی زمینی سپاه رفسنجان در این مراسم اظهار داشت: به شهیدان مان افتحار می کنیم در این عصر دین گریزی از دنیای پر زرق و برق دل کندند و آسمانی شدند و این دل کندن شهامت و شجاعت نیاز داشت که در وجود آنها بود.

یدالله سیفی افزود: رمز ماندگاری انقلاب اسلامی خون سرخ شهیدان است و بعد از ۳۸ سال از انقلاب مردم به شهدای خود افتخار می‌کنند و در این جهان سربلند هستند.

وی افزود: کشور جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهدا و ازخودگذشتگی نیروهای مسلح امن‌ترین کشور دنیا است.

فرمانده گروه ۶۵ توپخانه صاعقه نیروی زمینی سپاه رفسنجان تصریح کرد: امروز با شهدا پیمان می‌بندیم و به مردم اطمینان می‌دهیم که جوانان در نیروهای مسلح چنان قدرت دفاعی به وجود آورده‌اند که دشمنان در زمین، هوا و دریا توان مقابله با فرزندان ایران را ندارند.

امام جمعه رفسنجان هم در این مراسم با بیان اینکه پیام شهدا و فرزندان آنان را باید بشنویم و به آن عمل کنیم، اظهار داشت: شهدا حاضر شدند، اینگونه جان خود را تقدیم کنند تا امروز مردمان این سرزمین این عظمت و شکوه را بیافرینند.

حجت الاسلام عباس رمضانی پور تصریح کرد: بی‌حیایی و بی‌غیرتی در جامعه با گوش دادن و عمل کردن به پیام شهدا از بین می‌رود.

وی بیان داشت: چه شده که برخی بر خلاف خواسته ولی‌فقیه حرف می‌زنند و جای تعجب است که بعضی از بزرگان کشور حرفی را که یک فتنه‌گر میزند، دنبال می‌کنند و از آشتی ملی حرف می‌زنند.

وی تصریح کرد: ملت ایران چهار دهه افتخارآفرینی کرد و در فراز و فرودها سربلند بیرون آمد، این ملت قلب و جان رهبر و ولی خدا هستند، همانطور که ایشان از حضور حماسی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه راضی بودند.

کد مطلب 3909294

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