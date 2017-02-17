بارش برف در ایلام/جاده ها لغزنده هستند

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون بارش برف در شهرهای مختلف استان از جمله خود شهر ایلام آغاز شده و باعث لغزنده شدن جاده ها شده است.

شهرداری ایلام از ساعاتی پیش با تشکیل جلسه ستاد بحران داخلی ضمن آماده کردن مقادیر زیادی ماسه و نمک برای پخش کردن در خیابان ها در صورت ادامه بارش، بیش از ۳۰۰ نفر نیرو با در اختیار داشتن ابزار کار مانند لودر، گریدر و...نیز آماده شده است.

بارش برف در محورهای مواصلاتی مناطق سردسیر استان باعث شده رانندگان با زنجیر تردد کنند.

گردنه قلاجه، تونل آزادی، تونل رنو شاهد بارش شدید برف است و رانندگان با احتیاط تردد کنند.

سرهنگ ناصری رئیس پلیس راه ایلام با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید به استان و بارش برف و باران همراه با سرد شدن چند درجه ای دما و احتمال یخ زدگی معابر به رانندگان توصیه کرد از سرعت و سبقت غیر مجاز پرهیز کنند.

وی همچنین از صاحبان وسیایل نقلیه خواست خودرو خود را از نظر وجود ضد یخ کنترل کنند.