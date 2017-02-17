مس صدرنشین را به چهار میخ کشید/ شکست بد موقع دبیری تبریز در ساوه

خبرگزاری مهر، سرویس استانها، محمود نصیرپور: هفته بیست و سوم رقابت های فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور امروز پنجشنبه با انجام هفت دیدار در شهرهای مختلف سپری شد و طی آن در مهم ترین بازی هفته تیم مس سونگون موفق شد تیم صدرنشین گیتی پسند اصفهان را با نتیجه چهار بر دو شکست دهد.

صدرنشین به زانو درآمد

در این بازی که در سالن شهید پور شریفی تبریز برگزار شد، تیم مس با هدایت فنی علیرضا افضل توانست بهتر از گیتی پسند بازی کرده و صدرنشین را در تبریز به زانو دربیاورد.

در این دیدار، بلو بازیکن خوش تکنیک برزیلی مس دو بار و تاینان داسیلوا دیگر برزیلی این تیم به همراه میثم خیام هر کدام یک بار برای میزبان گلزنی کردند و در سوی مقابل مهدی جاوید و احمد اسماعیل پور دو گل تیم گیتی پسند را به ثمر رساندند.

این پیروزی ارزشمند تیم مس سونگون برابر تیم صدرنشین گیتی پسند در حالی رقم خورد که مس با این برتری ۴۸ امتیازی شد و فاصله خود را با بالاترین خانه جدول به شش امتیاز کاهش داد. گیتی پسند نیز با این باخت ۵۴ امتیازی باقی ماند تا در انتظار بازی سه شنبه با دبیری بماند.

باخت بدموقع دبیری در ساوه

در یکی دیگر از بازی های مهم این هفته تیم دبیری تبریز در خانه شهرداری ساوه تن به شکست داد.

در این دیدار تیم دبیری در حالی گام به زمین مسابقه گذاشته بود که با پیروزی در آن می توانست فاصله خود با صدر جدول را به چهار امتیاز کاهش دهد اما شکست شاگردان اصغری مقدم در این مسابقه موجب شد تا ضمن از دست رفتن جایگاه دومی این تیم در پایان هفته بیست و سوم، فاصله هفت امتیازی با صدر جدول کاهش پیدا نکند و پابرجا بماند.

تنها گل دبیری در بازی امروز را بابک اکبری بازیکن با اخلاق این تیم به ثمر رساند و برای تیم میزبان نیز اسماعیل وطن خواه، مسلم اولاد قباد، سعید تقی زاده و علی مروتی گلزنی کردند.

دبیری امروز بهترین فرصت را پیش روی خود داشت تا با استفاده از شکست گیتی پسند برابر مس، امید خود را برای قهرمانی افزایش دهد اما باخت بدموقع دبیری در ساوه امیدهای قهرمانی این تیم را کمرنگ تر کرد. با این حال اما سه شنبه آینده دبیری در تبریز میزبان گیتی پسند خواهد بود و با توجه به اینکه صدرنشین اصفهانی امروز در تبریز به مس سونگون باخت، این احتمال وجود دارد که تیم تحت هدایت فنی رضا لک برابر دبیری نیز امتیاز از دست بدهد. به این ترتیب باید گفت که سه شنبه بیش از خود دبیری، مسی ها نیز به دنبال شنیدن خبر شکست گیتی پسند خواهند بود و چنانچه این اتفاق رخ دهد، مس سونگون می تواند با شکست حریف خود به فاصله سه امتیازی صدر برسد.

سه امتیاز حساس گرفتیم

سرمربی تیم فوتسال مس سونگون گفت: با تلاش بازیکنان و حمایت هواداران توانستیم بازی خوبی برابر گیتی پسند اصفهان انجام دهیم و نتیجه خوبی بگیریم.

علیرصا افضل امروز پس از برتری چهار بر دو تیم مس برابر گیتی پسند در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ما وقتی سه بر صفر از حریف پیش بودیم تیم گیتی پسند سعی داشت تا بازی را نگه دارد و جلوی گلزنی های ما را بگیرد و روی همین اساس آنها توانستند به دو گل برسند و فاصله را کم کنند اما ما توانستیم با یک دفاع عالی مانع از زدن گل سوم حریف شویم.

وی با اشاره به بازی خوب بازیکنانش گفت: بازیکنان ما در این بازی با تمام توان بازی کردند و ما توانستیم سه امتیاز حساس این بازی را کسب کنیم. از هواداران خوب فوتسال تبریز هم تشکر می کنم که حمایت خوبی از تیم مس داشتند.

موقعیت های گلزنی را از دست دادیم

سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان گفت: بازیکنان ما از موقعیت های گلزنی به دست آمده نتوانستند به خوبی استفاده کنند.

رضا لک پس از شکست عصر امروز تیمش برابر مس سونگون گفت: در لحظاتی از بازی بازیکنان ما غفلت داشتند و نکاتی که باید رعایت می کردند را فراموش کردند تا ما با سه گل از حریف عقب بیفتیم.

وی ادامه داد: ما تقریبا اواخر نیمه اول به بازی برگشتیم و در نیمه دوم نیز بازی در اختیار ما بود و موقعیت های گلزنی خوبی به دست آوردیم اما نتوانستیم از این موقعیت ها استفاده کنیم.

لک در خصوص تیم مس سونگون گفت: بر خلاف ما تیم مس سونگون توانست که از موقعیت های خود نهایت بهره را برده و صاحب سه امتیاز این مسابقه شود.

نتایج سایر بازی ها

گفتنی است در دیگر بازی های هفته بیست و سوم رقابت های فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور دانشگاه آزاد در خانه خود با دو گل از سد شهروند ساری گذشت، یاسین پیشرو قم با نتیجه سه بر صفر برابر تیم طرح و توسعه الوند قزوین برنده شد، تاسیسات دریایی تهران با هدایت وحید شمسایی با نتیجه پنج بر سه به میهمان خود حفاری اهواز باخت، فرش آرا در شهر مقدس مشهد با نتیجه سه بر دو ارژن شیراز را از پیش رو برداشت و تیم های آذرخش بندر عباس و مقاومت البرز نیز تنها تساوی هفته را با نتیجه سه بر سه رقم زدند.

برنامه بازی های معوقه

بازی های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور روز سه شنبه سوم اسفند با انجام بازی های معوقه از هفته هفدهم پیگیری خواهد شد که بر اساس برنامه تیم دبیری در حساس ترین بازی هفته در سالن علوم پزشکی تبریز میزبان تیم صدر جدولی گیتی پسند اصفهان خواهد بود و مس سونگون در مشهد به میهمانی تیم فرش آرا خواهد رفت. در دیگر بازی های هفته هفته هفدهم یاسین پیشرو قم میزبان تیم شهروند ساری خواهد بود، ارژن در شیراز از تیم مقاومت البرز پذیرایی خواهد کرد، شهرداری ساوه پذیرای تاسیسات دریایی تهران خواهد بود، دانشگاه آزاد در خانه خود برابر آذرخش بندر عباس به میدان خواهد رفت و طرح و توسعه الوند در قزوین برابر حفاری اهواز صف آرایی خواهد کرد.

همه بازی های معوقه هفته هفدهم از ساعت ۱۶ روز سه شنبه سوم اسفند بصورت همزمان برگزار خواهد شد.

پس از برگزاری بازی های هفته هفدهم، تیم ها سه دیدار دیگر تا پایان این فصل از رقابت های لیگ برتر فوتسال پیش رو خواهند داشت.