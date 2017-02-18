استفاده کارشناسان تجهیزات آزمایشگاهی از دوره آموزشی معاونت علمی

رضا اسدی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دوره های آموزشی که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای کارشناسان تجهیزات آزمایشگاهی برگزار می کند، اظهار داشت: تقریبا هر فصل ۱۵ دوره مختلف تخصصی داریم که ویژه کارشناسان تجهیزات آزمایشگاهی است.

وی با بیان اینکه همه کارشناسان آزمایشگاهها می توانند از این دوره های آموزشی بهره ببرند، گفت: آزمایشگاههایی که عضو شبکه فناوری های راهبردی هستند می توانند به صورت رایگان در این دوره ها شرکت کنند.

اسدی فرد با بیان اینکه آزمایشگاههایی که عضو شبکه فناوری راهبردی معاونت علمی نیستند باید هزینه های دوره را پرداخت کنند، گفت: این آموزش ها به صورت تئوری و عملی است که به مدت دو روز به طول می انجامد.

مدیر شبکه آزمایشگاهی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: این دوره آموزشی از سال ۹۳ وجود داشته اما با بیشتر شدن تعداد آزمایشگاهها و عضویت آنها در شبکه آزمایشگاهی حجم آن بیشتر شده است زیرا باید افرادی که در آزمایشگاهها فعالیت می کنند خبره باشند.

وی عنوان کرد: این دوره های آموزشی در آزمایشگاههای عضو شبکه برگزار می شود زیرا تمام تجهیزات مورد نیاز برای آزمایشگاه را دارند.